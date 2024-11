Manifesti sui muri per riconoscere la violenza

"Riconosci la violenza?": è il titolo della campagna di sensibilizzazione che ha preparato il Comune di Crevalcore in occasione della ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’. L’iniziativa in sostanza prevede l’affissione a tappeto di manifesti sul territorio comunale, già avviata, e una serie di eventi in collaborazione con l’Udi, l’istituto superiore Malpighi e la polizia locale.

"Come amministrazione comunale – spiega Giulia Forapani, consigliera comunale incaricata alle Pari Opportunità – con questa campagna di comunicazione pubblica, abbiamo inteso sottolineare come sia fondamentale imparare a riconoscere la violenza, non solo quella dei gesti estremi, ma anche quella presente nei gesti quotidiani. Questi gesti, che paiono più innocui, talvolta invisibili, sono espressione invece proprio del modello culturale che si basa sulla discriminazione di genere. Con la nostra iniziativa vogliamo mettere in evidenza proprio questo tipo di violenza sottovalutata". Oggi, alle 16, in via Matteotti, si terrà l’inaugurazione della mostra ‘Vado Libera e Sicura’, opera collettiva a cura di ‘Rosse di Vita’ di Udi Crevalcore. A seguire, alle 16,30, è prevista la performance teatrale di Varki Teatro e il rinfresco. Lunedì, alle 10, in piazza Malpighi, si terrà l’incontro con gli studenti del Malpighi con le lettura del progetto ‘Faccio la mia parte’. Porteranno un saluto Giulia Forapani e Barbara Verasani, responsabile del Centro antiviolenza Udi di Bologna.

Infine, mercoledì 27 novembre, nell’Auditorium Primo maggio, dalle 8 alle 17, è previsto il convegno formativo ‘Al di là di quel muro’, organizzato dalla polizia locale di Crevalcore e riservato alla polizie locali e alle forze dell’ordine. Per tutto il periodo della campagna di sensibilizzazione una bibliografia dedicata sarà proposta dalla biblioteca comunale. "È necessario – aggiunge Forapani – cambiare la nostra concezione di violenza per agire insieme, uomini e donne, istituzioni, cittadini, cooperando per il superamento del modello culturale del patriarcato e per costruire relazioni sane ed equilibrate all’interno di una comunità che fa propria l’uguaglianza nella diversità".

p. l. t.