’Manifesto cannibale’. Pennini e lo spettacolo del Collettivo Cinetico

‘Manifesto Cannibale. Esercizi di pornografia vegetale’ è il nuovo spettacolo di Collettivo Cinetico, compagnia ferrarese fondata da Francesca Pennini, che stasera alle 20,30 arriva all’Arena del Sole nell’ambito di Carne - focus di drammaturgia fisica. La rappresentazione, che nasce da una riflessione sul mondo vegetale, segue un insieme di codici e convenzioni che alimentano l’atto performativo, mentre il linguaggio intreccia la danza, il teatro e le arti visive, tipico delle loro creazioni. Il mondo vegetale è ’altro’ rispetto all’uomo. Condizione che invita a rileggere la collocazione di ciò che invece è umano, come anche la consistenza del tempo e le forme di pensiero della carne. Pennini ha raccontato di aver creato lo spettacolo in una condizione di ‘cecità’, dettata dal "fare azioni senza produrre suoni; pranzare a occhi chiusi; passare un intero giorno in compagnia senza parlare; stare immobili in luoghi pubblici; guardare attraverso le palpebre; smettere di usare la sveglia (e non fare tardi)", ha spiegato la coreografa. Il ciclo di canzoni Winterreise (Viaggio d’inverno), che Franz Schubert compose nel 1827, viene eseguito dal vivo e diventa colonna sonora assieme a una playlist collaborativa creata dal pubblico. Canzoni che si possono sfogliare su Spotify, raggruppate con il nome di Manifesto Cannibale extinction party: chiunque può rimpinguare l’elenco aggiungendo il brano "giusto per la fine dell’umanità", come chiede la compagnia. La musica accompagna un rito di trasformazione verso condizioni che non hanno a che vedere con i corpi umani. Quelle che loro chiamano "danze microscopiche, giochi pericolosi e geroglifici coreografici". Non mancheranno dispositivi di gioco e interazione con il pubblico.

a. a.