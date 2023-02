Manifesto per la giornata dei risvegli

Laboratori, rassegne teatrali e cinematografiche, tavoli di co-progettazione. Sono soltanto alcune delle attività partecipative messe in campo da ‘Bologna è cura’ – l’iniziativa promossa da Gli Amici di Luca, il Comune, l’Ausl e finanziata dalla Regione – per promulgare consapevolezza collettiva intorno al concetto di cura delle persone con esiti di coma e gravi cerebrolesioni acquisite. L’obiettivo del percorso sarà quello di scrivere un documento condiviso per l’integrazione delle politiche sanitarie e di welfare, cioè il Manifesto per la giornata dei risvegli: un vero e proprio antidoto all’indifferenza e alla marginalità che coinvolgerà, tra gli altri soggetti, anche gli studenti. A collaborare durante il progetto sarà anche la Cineteca, il teatro Dehon, Coop per Luca, Lama Impresa sociale e il dipartimento di scienze dell’educazione dell’Università: coinvolti anche gli istituti Rubbiani, Salvemini e Pacinotti-Sirani. Gli appuntamenti continueranno fino ad ottobre, quando si celebrerà la Giornata dei risvegli, al fine di costruire una rete per la cura fra istituzioni, enti del terzo settore, cittadini, sanitari, esperti, terapeuti e famigliari delle persone con esiti di coma. "La città deve condividere maggiormente questi tipi di percorsi – sottolinea Fulvio De Nigris (foto), direttore del Centro studi per la Ricerca sul Coma Gli Amici di Luca – che sono sanitari, ma anche sociali, di empatia, di condivisione con le famiglie ma anche tra i non coinvolti direttamente. Questo infatti è un modo per riflettere anche con i giovani delle scuole".

Non solo. "Vogliamo far capire che cosa si racconta quando si parla di sanità nei casi di coma e di stati vegetativi, per poter coinvolgere la città non soltanto nel giorno prestabilito – fa eco il testimonial Alessandro Bergonzoni – il prossimo 7 ottobre, in occasione della 25esima giornata dei risvegli, saremo a Bruxelles: vogliamo arrivarci con un Manifesto che possa portare conoscenza e aprire nuove orizzonti".

g. d. c.