Si aggira con una mannaia e minaccia i carabinieri, arrestato 40enne

Bologna, 19 aprile 2025 – Attimi di tensione nei pressi di Piazza XX Settembre a Bologna, dove i carabinieri del nucleo radiomobile hanno tratto in arresto un 40enne di nazionalità nigeriana, disoccupato e senza fissa dimora. L'intervento è scattato a seguito della segnalazione di un cittadino alla centrale operativa, il quale riferiva di aver assistito a una rissa tra alcune persone, una delle quali brandiva un grosso coltello.

Individuato e bloccato

Ricevuta la segnalazione, i Carabinieri, già presenti in zona per un controllo del territorio – area nota per la presenza di individui dediti allo spaccio di stupefacenti, come evidenziato da una specifica ordinanza prefettizia – hanno rapidamente individuato uno dei tre soggetti segnalati all'ingresso del "Giardino Graziella Fava".

Minacce con la mannaia e droga

Alla vista dei militari, l'uomo ha immediatamente gettato a terra un involucro. Contestualmente, ha estratto da sotto la manica del giubbotto una mannaia, con la quale ha minacciato i carabinieri. L'espediente di nascondere l'arma nella manica, secondo gli inquirenti, era volto a celarla alla vista dei passanti e a poterla estrarre rapidamente in caso di necessità. Nonostante la minaccia, i carabinieri non si sono fatti intimorire e hanno prontamente immobilizzato l'uomo, procedendo al sequestro della mannaia e dell'involucro abbandonato, contenente 12,90 grammi di hashish.

Il profilo dell'arrestato

Ulteriori accertamenti sull'identità dell'arrestato hanno rivelato che il 40enne nigeriano era destinatario di un divieto di dimora nella Città metropolitana di Bologna fino al 2027. L'uomo, giunto in Italia alcuni anni fa come richiedente protezione internazionale, aveva precedenti penali, essendo già stato arrestato per rissa e deferito a piede libero in diverse occasioni per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità e reati in materia di stupefacenti.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 40enne nigeriano è stato condotto presso il locale Tribunale Monocratico per essere processato con rito direttissimo.