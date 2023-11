Manovra da 13,7 miliardi e tasse invariate

Una manovra da 13,7 miliardi – di cui 9,6 per la sanità – e nuovi investimenti, nel triennio, per 1,9 miliardi. Oltre a tasse regionali invariate per il nono anno consecutivo con un "alleggerimento del carico fiscale" e uno sgravio "superiore ai 141 milioni di euro per il 2024, 41 milioni in più rispetto ai 100 di quest’anno". È quanto emerge dal Bilancio di previsione 2024 e pluriennale al 2026 dell’Emilia-Romagna, approvato dalla giunta e ora al vaglio dell’assemblea, illustrato dall’assessore Paolo Calvano. Tra i punti salienti il passaggio a 40 dei milioni (+6,5 al 2023) investiti per far viaggiare gratuitamente i cittadini sui mezzi di trasporto pubblico locale; la previsione di 40 milioni, per l’abbattimento delle rette dei nidi e la gratuità di quelli nei Comuni montani e delle aree interne; la copertura del 100% delle borse di studio universitarie; oltre mezzo miliardo di euro per il Fondo regionale per la non autosufficienza. Per contrastare il dissesto idrogeologico previsto l’incremento del fondo manutenzioni di 8 milioni, consolidato il contributo ad Aipo di 5 milioni, rafforzato il Fondo imprevisti e somme urgenze per 5 milioni e 5 milioni all’anno per il Fondo montagna.