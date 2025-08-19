Manovra per i ceti medi, l’ok del Pd. Di Stasi: "Da Lepore scelta giusta. Ora aiuti a precari e giovani coppie"

Una manovra "giusta e necessaria", che garantisca non "sconti generici", ma "aiuti concreti", senza dimenticarsi di giovani coppie e lavoratori precari. Enrico Di Stasi, segretario Pd, promuove la scelta del sindaco Lepore di uno ‘scudo’ per il ceto medio ed è pronto a mobilitare i dem per arrivare al traguardo, a partire dalla Festa dell’Unità al parco Cevenini.

Di Stasi, la scelta del sindaco la convince? "Assolutamente, è una scelta giusta e necessaria. Ne avevo parlato appena eletto come uno dei primi impegni da prendere da parte del Pd. Negli ultimi anni il potere d’acquisto delle famiglie si è ridotto, i salari non tengono il passo dell’inflazione e Bologna come altre città è diventata oggettivamente più cara. Sostenere il ceto medio significa difendere la coesione sociale, rafforzare i servizi e contrastare le disuguaglianze che il governo, con i suoi tagli, continua invece ad aggravare".

Vi siete confrontati su questa decisione? "Il confronto con il sindaco e la giunta è costante, anche attraverso il lavoro del nostro gruppo consiliare. Nelle prossime settimane entreremo nel merito delle proposte. Il Partito Democratico vuole essere parte attiva nella costruzione di questa manovra: non sarà un semplice sostegno, ma daremo un contributo di idee e di mobilitazione, a partire dalla Festa dell’Unità al parco Cevenini e dai luoghi del confronto con i cittadini. Non solo, dall’autunno il Pd sarà protagonista di una importante mobilitazione con banchetti, assemblee, incontri nei quartieri e anche con una campagna digitale, per spiegare le nostre proposte a tutti i cittadini.

Quali sono le priorità da affrontare in questa manovra? "Prima di tutto il sostegno ai redditi, con interventi mirati: non tanto sconti generici, ma aiuti concreti alle famiglie che si trovano improvvisamente in difficoltà, ad esempio caregiver e anziani non autosufficienti. Poi continuare il rafforzamento dei servizi pubblici, che sono il vero patrimonio della nostra città. Una particolare attenzione va rivolta alle giovani coppie e ai lavoratori precari, che oggi fanno più fatica a progettare il futuro in una città come Bologna: è a loro che dobbiamo garantire opportunità di lavoro stabile, accesso all’abitare e politiche familiari adeguate. Tutto in un quadro di equità, perché Bologna non può permettersi di lasciare indietro nessuno".

Nessuna autocritica per aumenti che hanno colpito il ceto medio, dal biglietto del bus al ticket farmaceutico? "Dobbiamo dirlo chiaramente: senza entrate i servizi non si possono mantenere, e questo diventa un problema per tutti. Bologna ha scelto di difendere chi ha redditi più bassi diminuendo i costi degli abbonamenti bus, cioè aiutando chi il mezzo lo usa tutti i giorni, oltre a garantire importanti esenzioni e scontistiche per alcune categorie. È stata una scelta di giustizia sociale, oltre che una scelta precisa su un modello di mobilità. Gli aumenti che hanno colpito gli italiani sono stati su bollette, cibo e affitti".