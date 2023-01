Manovre al centro Battistini vicino ad Azione, obiettivo Comunali 2026 "Sinergia con Lombardo"

di Rosalba

Carbutti

Le grandi manovre non sono solo a sinistra con il Congresso del Pd. Pure il centro è in fibrillazione. Tant’è che Fabio Battistini, ex candidato sindaco alle scorse Comunali sostenuto dal centrodestra, ha fatto un primo passo verso Azione. Il primo segnale di feeling sarà l’incontro fissato per lunedì con Battistini e Marco Lombardo, senatore di Azione e segretario provinciale del partito di Calenda, assieme ad esponenti del terzo settore. Ma si tratta soltanto di un tassello di un rapporto che, col tempo, potrebbe evolvere in molto di più.

Lo conferma Battistini, oggi presidente dell’associazione Bologna ci piace, che esprime in Comune due consiglieri: "Il dibattito sul Terzo settore che faremo con Lombardo e Azione è l’inizio di un percorso di collaborazione in città". Collaborazione che guarda al 2026, alle nuove elezioni amministrative.

Il civico Battistini spiega l’avvicinamento al partito di Calenda in primis legandolo all’area di appartenza: "Mi rivolgo a un elettorato più ampio che, come si è visto alle scorse elezioni amministrative, è più largo rispetto ai partiti che mi hanno sostenuto". In secondo luogo, insiste Battistini, c’è un tema di "sinergia su alcuni temi, come appunto il Terzo settore e il welfare". Infine, l’aspetto operativo: "Dalla sintonia si può passare ad allungare lo sguardo sulla città di domani, preparando per tempo un lavoro comune tra Bologna ci piace e Azione".

C’è, però, un problema (e non da poco) in questa alleanza in pectore: Azione è all’opposizione del governo Meloni, mentre i partiti che sostennero la corsa di Battistini (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia) fanno parte dell’esecutivo.

Battistini non si preoccupa: "Forse qualcuno storcerà il naso, ma credo sia necessaria una visione più ampia. D’altra parte se Giorgia Meloni parla con Carlo Calenda, perché io, a livello locale, non posso parlare con Lombardo?".

Resta, però, ancora lontana la possibilità di un tesseramento di Battistini. "Sono un civico, non penso alla tessera di un partito, ma solo a lavorare insieme su singoli temi. Credo che questo potrebbe davvero essere utile per la città".

Del resto, si sa, la definizione che l’ex sfidante di Lepore si diede alle scorse Comunali era "l’imprevisto". Uno slogan a cui pare sia rimasto fedele, a partire dalla rinuncia allo scranno in consiglio comunale. Ma non solo. Già qualche mese dopo le Comunali, nel dicembre 2021, Battistini aveva apprezzato il lavoro di Azione, presentandosi (a sorpresa) a un evento con Calenda. All’annuncio dell’arrivo di Lombardo, ex assessore Pd della giunta Merola, tra i calendiani, lo stesso Battistini aveva usato parole al miele: "Azione è una novità che ritengo sia meritevole di un’attenzione particolare". Un’attenzione che, adesso, potrebbe portare a qualcosa di più.