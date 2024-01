Mansione amministrativa per impiegato o impiegata

A Medicina si cerca un impiegato o un’impiegata

in ambito amministrazione.

La figura individuata si dovrà occupare di:

Front-office come accoglienza clienti, gestione centralino e pratiche di fornitura dispositivi ad enti pubblici. Back-office come contabilità aziendale, contratti con specialisti in ambito fiscale e contabile.

È preferibile essere in possesso del Diploma tecnico di ragioneria. Sono richieste competenze digitali di base per la gestione della posta, programmi di scrittura e inserimento dati. È richiesto il possesso della patente di tipo B. Il contratto offerto è a tempo indeterminato full time. Per candidarsi: Dopo esserti registrato con SPID o CIE al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, per candidarti clicca sul pulsante’Invia candidatura’ e segui le istruzioni.