Mantovani critica Schlein: "E il Pd locale è diviso"

"Elly Schlein non può dare patenti a chi può può stare nel Pd e come, visto che lasciò il partito nel 2014 per poi rientrarci quando ha corso per guidarlo. Tra i riformisti la sofferenza è tanta...". Dario Mantovani, sindaco di Molinella, leader della minoranza Pd in città, dopo la corsa al congresso contro l’attuale segretaria provinciale dem Federica Mazzoni, critica i toni della leader nazionale, in seguito agli addii liguri dal Pd, sottolinea i malumori a livello locale e liquida il dibattito sul terzo mandato come "lunare".

Le parole di Schlein in seguito agli addii Pd in Liguria non le sono piaciute?

"Indipendentemente dalle sensibilità di chi esce, stiamo parlando di persone che il Pd hanno contributo a fondarlo dal 2007 e che lo portano avanti nonostante i tanti momenti difficili. Serve rispetto".

Poi ha corretto il tiro...

"Rispetto il ruolo della segretaria nazionale, ma la sua non è una storia di militanza di partito. Eviterei quei toni liquidatori verso i riformisti che se ne vanno... Schlein venne eletta in Europa con il Pd di Renzi. Prese tante preferenze, ma anche grazie al famoso 41% ottenuto dal partito. Bene i toni più concilianti, ma forse qualcuno le ha suggerito di correggere quel ’forse avevano sbagliato partito’ riferito ai transfughi".

C’è il rischio di abbandoni anche a Bologna e in Emilia?

"C’è molta sofferenza. Ma qui ci sono storie di lunga militanza. Siamo abituati a stare in un partito sia in maggioranza sia in minoranza. Per ora i riformisti resistono. Ma si resiste con difficoltà. Come si fa ad aderire al referendum contro il Jobs Act? Autorevoli ex ministri che questo provvedimento l’avevano votato fanno un referendum contro loro stessi?".

De Maria al ‘Carlino’ dice che a Bologna non ci saranno addii perché la Federazione garantisce unità. È d’accordo?

"L’unità va misurata ’sul campo’, non predicata sui giornali. Nella Federazione di Bologna ci sono stati strappi e ancora oggi i nodi non sono sciolti, restano divisioni. E questo è responsabilità di tutte le componenti della maggioranza".

Lei al Congresso prese quasi il 33% dei voti, un terzo del partito. Com’è oggi la situazione?

"Sono stati mesi duri per l’alluvione. Vediamo se dopo la sciagura, il Pd avrà voglia di coinvolgerci. Perché un partito funzioni non basta rimanerci...".

Prossimi appuntamenti elettorali: sì o no al terzo mandato per Bonaccini?

"Dibattere di terzo mandato è lunare. Ci sono migliaia di famiglie senza fondi, se ci avviluppiamo su queste discussioni la gente si chiederà dove stiamo andando...".

Bonaccini correrà alle Europee?

"Bonaccini per primo sostiene che ora è il momento di dare risposte concrete alle persone, non di parlare d’altro: sono d’accordo con lui".

Rosalba Carbutti