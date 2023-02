Stasera alle 21, l’associazione Incontri Esistenziali promuove il secondo appuntamento La sfida della conoscenza con Alberto Mantovani, direttore scientifico Humanitas, medico e divulgatore, umanista e un appassionato alpinista. Mantovani, che ha speso anni e

competenze per contagiare i giovani nella passione per il conoscere, sarà intervistato da Francesco Bernardi, presidente di Incontri Esistenziali e Founder di Illumia. L’incontro è all’Auditorium Illumia in via de’ Carracci 692. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.