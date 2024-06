Mantovani: "Minacce e insulti, ora denuncio"

Volano denunce a Monterenzio. Il sindaco Ivan Mantovani, nel pieno della campagna elettorale, ha sporto querela contro ignoti per minacce e ingiurie. I carabinieri, che stanno svolgendo le indagini del caso, dovranno risalire ai responsabili di insulti rivolti al sindaco su pagine social locali, ma anche di lettere minatorie arrivate a casa dello stesso Mantovani.

Così il sindaco: "Sono stato costretto a sporgere denuncia per offese e minacce che non sono accettabili in un paese democratico. È intollerabile che alcuni personaggi abbiano strumentalizzato l’alluvione dello scorso anno per fare propaganda elettorale. È oltremodo biasimevole che alcune di queste persone abbiano trovato albergo nella lista di un altro candidato. I sostenitori di questa lista hanno progressivamente alzato i toni, arrivando alle minacce fisiche e verbali. Chi mi preoccupa non sono tanto i violenti, i maleducati o i facinorosi, quanto chi li aizza, in linea con una campagna di aggressioni e false notizie messa in campo già da un anno e che ha trovato nel disastro dell’alluvione terreno fertile, incanalando la rabbia dei cittadini verso gli obiettivi sbagliati". Mantovani non ci sta a subire in silenzio: "Qualcuno, sfruttando il fatto di essere stato in precedenza amministratore, ha cercato di convincere le persone che un sindaco può tutto, compreso trasgredire le leggi e questo ha fatto sì che alcune teste calde mi abbiano scelto come bersaglio di offese che nulla hanno a che vedere con la legittima critica politica. Tralasciando gli epiteti più coloriti, credo che le intrusioni nella mia proprietà, gli auguri di morte e di malattie gravi, le minacce di ’darmi una ripassata’ abbiano creato un clima intimidatorio che ha spaventato, oltre alla mia famiglia, tutte le persone moderate che abitano questo paese che assiste alla progressiva demolizione di ogni forma di contraddittorio democratico".

La conclusione di Mantovani è amara: " La mia proposta di un confronto pubblico fra le tre liste è stata snobbata dalle altre due. Peccato, perché speravo di potermi confrontare in maniera civile con i miei concorrenti per la carica di sindaco. Invece, a Monterenzio questo è diventato impossibile, vuoi per il rifiuto degli altri candidati, vuoi perché il clima da far-west allontana i moderati. Un ultimo pensiero va ai miei concittadini. Spero che, in questo momento importante per il nostro paese, non si facciano distrarre dall’obiettivo che deve essere quello di occuparsi del bene pubblico nell’interesse della collettività, della ricostruzione, della cura e manutenzione del territorio".