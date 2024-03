Manutenzione del verde, San Lazzaro è primo

Il Comune di San Lazzaro ha vinto il primo premio ‘La città per il verde’ della casa editrice ‘Il verde editoriale’ per la migliore manutenzione del verde a livello nazionale per le città fra i 15mila e i 50mila abitanti: il riconoscimento è stato assegnato a Milano nell’ambito della prestigiosa fiera di settore ‘My plant & garden’. Il riconoscimento viene assegnato ogni anno ai Comuni che si sono distinti per realizzazioni che hanno incrementato il verde pubblico e per l’attuazione di programmi mirati che abbiano migliorato la qualità ambientale del territorio.

Nello specifico il comune di San Lazzaro si è piazzato al primo posto per la dotazione di una pianificazione che si articola attraverso il censimento delle alberature, la strategia per gli spazi aperti e il regolamento comunale approvati nel 2021 e di azioni che hanno portato in questi anni a un incremento della dotazione del verde grazie alla messa a dimora di oltre 20mila piante, alla realizzazione di tre nuove significative aree di riforestazione in via Zucchi, in via Scuole del Farneto e a Castel de’ Britti e a un nuovo giardino a elevata naturalità lungo la via Emilia che verrà inaugurato alla metà di marzo.

Premiate anche le attività di manutenzione, in particolare le pratiche virtuose come l’irrigazione goccia a goccia, l pratica della cippatura e della pacciamatura, nonché il riutilizzo del legname per gli arredi urbani.

A questo si aggiunge la valutazione positiva nei confronti dell’educazione ambientale svolta nelle scuole anche attraverso intervento come la riqualificazione dei giardini scolastici. "La qualità del verde è un elemento essenziale per il benessere di una comunità - sostiene l’assessore all’Ambiente di San Lazzaro, Beatrice Grasselli - .

In questi cinque anni abbiamo investito sul piano strategico e economico affinché il territorio potesse essere dotato di interventi che sviluppino la biodiversità locale e che possano contrastare nel tempo gli effetti dei cambiamenti climatici.

In questo percorso abbiamo cercato di coinvolgere anche le scuole perché l’educazione al rispetto della natura e la conoscenza del suo valore riteniamo che sia uno dei saperi fondamentali per le generazioni future".

Zoe Pederzini