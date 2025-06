Manutenzione delle Provinciali. Già stanziati 3,3 milioni di euro

Interventi per asfaltature e ripristino delle strade provinciali, investimenti in mobilità sostenibile e potenziamento del trasporto pubblico. Sono le principali voci di investimento presenti nella variazione di Bilancio di giugno 2025, approvata dal consiglio metropolitano con 11 voti favorevoli (centrosinistra), 1 astenuta (Rete civica) e 4 contrari (Uniti per l’alternativa).

Per le strade provinciali, gli interventi principali che si finanzieranno contano 3,36 milioni per manutenzioni straordinarie delle pavimentazioni stradali, risanamenti profondi, tappeti di usura e trattamenti superficiali. Sulla sp36 Val di Zena sono previsti 150mila euro per il ripristino temporaneo della strada crollata nel Comune di Pianoro e 250mila euro per il ripristino della sezione idraulica del ponte nel territorio di San Lazzaro. Per il 2026 previsti anche 611.134,73 euro per riqualificazione e adeguamento strutturale del ponte sul fiume Reno della sp42 Centese a Pieve. Al Fondo emergenze per incarichi di progettazione sulle strade metropolitane correlati alle alluvionali sono destinati 300mila euro. Alla mobilità anche 300mila euro per servizi connessi all’aggiornamento del Piano urbano della mobilità sostenibile e 300mila euro per l’avvio della progettazione della Ciclovia della Lana e della Seta nei Comuni di Sasso, Monzuno, Grizzana, San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli. Presenti anche 350mila euro di risorse regionali per erogare un contributo al Comune di Baricella per l’acquisizione delle aree della Ciclovia Reno – Navile. Relativamente all’alluvione restano ancora anticipati circa 12,2 milioni di euro, per cui Città Metropolitana confida in un riconoscimento in corso d’anno.

Zoe Pederzini