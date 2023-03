Manutenzione impianti Un candidato apprendista

Cercasi apprendista manutentore impianti. Il candidatola candidata dovrà possibilmente aver conseguito una qualifica o diploma superiore di secondo grado.

Attitudine a lavorare in team, relazioni interpersonali. Desiderosoa di intraprendere un percorso lavorativoformativo in ambito impiantistico.

La risorsa dovrà svolgere lavorazioni manuali presso clienti istituzionali e di prima fascia. Si richiede affidabilità e serietà. Il luogo di lavoro è a Molinella. È inoltre richiesta la patente B ed essere automunitoa. Orario di lavoro: tempo pieno. Per candidarsi: dopo esserti registrato con SPID o CIE al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, per candidarti clicca sul pulsante “Invia candidatura“ e segui le istruzioni riportate.