Manutenzione stradale. Insufficiente e fatta male

In città sono state tracciate nuove strisce blu e installate le colonnine per il pedaggio, ma dal momento che era previsto il rifacimento dei marciapiedi, dopo due settimane, i cantieri hanno buttato tutto all’aria, per poi bitumare alla meglio, con irregolarità nella posa del materiale.

A lavori finiti è tornata la squadra per rifare le strisce ma, noncurante delle foglie cadute, vi ha pitturato sopra.

A.O.