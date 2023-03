Manutenzione straordinaria dell’acquedotto Rubinetti a singhiozzo per mezza giornata

Rubinetti a secco nel pomeriggio di martedì prossimo, nelle case e nelle aziende di Crespellano. Dalle 14 alle 22 gli operai di Hera effettueranno un importante intervento sulla condotta idrica principale, mezzo metro di diametro, che fornisce l’acquedotto di tutta Valsamoggia.

"I lavori – si legge in una nota di Hera – erano stati programmati da tempo e si svolgeranno tutti in un intero pomeriggio. Durante la riparazione potranno verificarsi forti cali di pressione o interruzione del servizio idrico in tutto l’abitato di Crespellano e nelle zone limitrofe, in modo più accentuato ai piani alti. Invitiamo gli abitanti delle zone interessate a rifornirsi di acqua per le necessità primarie". Al ripristino del servizio, l’acqua che uscirà dai rubinetti sarà rossastra. Sarà comunque potabile e non è dannosa per la salute. Per urgenze si può chiamare pronto intervento 800.713.900.