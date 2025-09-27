Dai nidi alle elementari, la mappa dei cantieri a Bologna

Bologna, 27 settembre 2025 - Cantieri passati e futuri: dai nidi alle elementari. Il Comune investe 130.713,19 euro per interventi di manutenzione e messa in sicurezza degli spazi esterni di 12 tra nidi, materne e elementari. Lavori che vanno da una nuova pista per tricicli a nuove aree per giocare all’aperto e per le attività outdoor. Per il futuro, grazie a fondi europei, il Comune mette 2.150.000 euro per un maxi intervento al Polo Federzoni di via John Cage. Il progetto prevede dai giardini scolastici a una piazza per il cinema estivo fino un campo da basket e uno da volley.

Nidi, materne, elementari

Mercoledì 1, alle 17.30, l’assessore alla Scuola, Daniele Ara e l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Borsari inaugurano, alla materna Baraccano, lo spazio ludico suddiviso in quattro zone pavimentate con gomma antitrauma, corteccia, sassi ed erba sintetica (16.293,52 euro)

Tra gli interventi da 130.713,19 euro, nel plesso che ospita l’elementare Acri e la materna La Giostra è stata realizzata un’area ricreativa pavimentata con erba sintetica e corteccia (23.233,66 euro); la materna Gabelli Bacchi è stata dotata di un prato in erba sintetica e vede l’ampliamento della zona scavo con corteccia e una nuova superficie antitrauma (9.776,27 euro). Ed ancora: alla materna Beltrame, l’area ludica è divisa in quattro zone pavimentate in modo differente, inclusi i ciottoli di fiume che favoriscono il drenaggio di eventuale acqua piovana, erba sintetica (25.389,97 euro); alla materna Aldo Moro è stata montata una pavimentazione antitrauma per accedere all’area gioco ombreggiata (2.847,52 euro).

Proseguendo, alla materna Marighetto e al nido Arcobaleno, il Comune ha rifatto la pista per tricicli (6.168,66 euro), mentre alla materna Ceccarelli è stata messa in sicurezza una vasca in cemento ed è stata riempita con terra e corteccia (621,84 euro). Passando, al plesso della materna Deledda e dell’elementare Jean Piaget è stata allargata l'area verde, oltre ad essere stato scavato un nuovo pozzetto per le acque piovane (5.143,48 euro).

Chiudono la materna Garibaldi con un nuovo pavimento antitrauma in corteccia, vasche per la coltivazione di piante aromatiche e la creazione di un'area scavo con un tavolo per attività manipolative (18.091,14 euro) e la materna Giusi del Mugnaio con due nuove pavimentazioni esterne di cui una antitrauma, sistemazione di aree verdi e vasche per coltivare piante aromatiche e ornamentali (23.147,13 euro).

Polo Federzoni

Con i 2.150.000 euro di fondi europei, il nuovo Polo Federzoni vedrà interventi sull’area esterna e del giardino scolastico su un’area di 11.500 mq.

Il progetto iniziale del Polo non prevedeva la realizzazione del giardino scolastico e di tutte le aree pertinenziali.

Il nuovo intervento prevede:

Realizzazione di recinzione a separazione idonea dell’area scolastica dai marciapiedi ad uso pubblico attualmente già in essere su via Delfino Insolera e su via John Cage;

Sistemazioni delle aree esterne per la realizzazione di piazze scolastiche tra la Palestra, l’ingresso della scuola primaria e via Insolera, oltre che quella di ingresso al Polo 0-6 anni e via John Cage di competenza del polo scolastico ma aperta al pubblico in orario diurno o extrascolastico;

Sistemazioni esterne dell’area di competenza del polo 0-6 anni, comprese pavimentazioni, aree a verde, alberature, arredi, allestimenti della aree per la didattica all’aperto sotto a pergolati;

Sistemazioni esterne dell’area di competenza della scuola primaria, comprese pavimentazioni, aree a verde, alberature, arredi, orto didattico e accessi per rendere fruibile il giardino anche in orari extrascolastici con apertura al pubblico;

Realizzazione di campo da basket e campo green volley, pensati riducendo al minimo le aree impermeabili.

Questi nuovi spazi esterni saranno anche a disposizione della cittadinanza.

E’ previsto infatti che l’accesso alla piazzetta sia consentito in orario diurno o serale extrascolastico. Inoltre una porzione del parco scolastico potrà essere accessibile dalla collettività e dal Quartiere per varie attività extrascolastiche, nell’ottica del civic center come cinema all’aperto, attività aggregative e di comunità.