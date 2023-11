Mara Tugnoli presenta il suo libro

Riprende oggi nel centro di Casalecchio il programma della festa patronale di San Martino con gli stand della rete delle Pro Loco, dei volontari e dell’associazione LungoReno Tripoli Masetti. Alle 17,30 sarà Magda Indiveri a dialogare con l’autrice del libro Pioggia e deserto (ma la farfalla rossa vola e si posa) nella sala della biblioteca Cesare Pavese. Alle 21 in piazza delle Culture è la volta del docufilm ideato e realizzato dall’associazione Casa delle acque intitolato: ‘T’arcordet al Lido? Il racconto della spiaggia di quelli che non andavano al mare. In collaborazione con l’associazione Carta Bianca e il Festival Mente Locale. Ingresso libero