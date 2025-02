’Maranza’: storia della riappropriazione di una vecchia parola

Il termine ’maranza’ è diventato popolare tra i giovani per descrivere un tipo di ragazzo (più raro l’utilizzo di questo termine sulle ragazze) che si distingue per l’abbigliamento griffato e contraffatto, i gusti musicali (in genere la trap) e un atteggiamento volgare.

Maranza non è una parola nuova: è stata usata fin dagli anni Ottanta per definire ragazzo tamarro o coatto, legato al mondo delle discoteche.

Dal 2019 il termine ha acquisito una nuova popolarità tra le nuove generazioni, grazie ai social.

Un evento che ha portato l’attenzione sul ’fenomeno maranza’ sono stati i raduni estivi di giovani tra Peschiera del Garda e Riccione, circa tre anni fa.

Questi incontri hanno suscitato dibattiti: alcuni vedono i maranza come una minaccia sociale e criminale, mentre altri li considerano solo con uno stile di vita giovanile. Molti dei ragazzi che si definiscono maranza sono giovani italiani o ragazzi nordafricani.

Alcuni sostengono che questo termine derivi dai dialetti meridionali, dove maranza significa melanzana, e alluda dunque al colore scuro della pelle; altri ritengono sia nato nel milanese come incontro tra marocchino e zanza (piccolo ladruncolo milanese). Nonostante le sue connotazioni razziste in alcuni contesti, oggi maranza è un’etichetta usata per descrivere un certo stile di vita e un comportamento che cerca di impressionare o ostentare, sia nel modo di vestire che in quello di agire.

A cura di Malak El Bastraoui, Osman Nour Ehab Fawzi Saleh, Dang Alan Marvela, Dinari Ouassim, El Idrissi Faisal, Francesca Frazoso ed Elena Salvaggio, Redazione Zappa News