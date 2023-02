Bologna Marathon 2023, ecco il piano della Croce Rossa

Un'ambulanza della Croce Rossa in piazza Maggiore

Bologna, 25 febbraio 2023 – Pronto il piano della Croce Rossa per vigilare sulla sicurezza sanitaria dei partecipanti alla manifestazione podistica Bologna Marathon in programma domenica 5 marzo, mentre al 118 è previsto un coordinatore di centrale dedicato alla gara.

“Saremo presenti con sei ambulanze, cinque bici di soccorso a pedalata assistita, quattro equipaggi appiedati, un posto medico avanzato con tenda in piazza IV Novembre, all’angolo con via d’Azeglio, con un’ambulanza a disposizione e una centrale mobile che coordinerà l’attività in collegamento radio con tutti i mezzi e con la sala operativa del 118, con cui abbiamo condiviso il piano”. Così Marco Gamberini, vicepresidente della Croce Rossa, comitato di Bologna, presenta la ‘squadra’ che sarà attiva lungo il percorso.

“In totale i volontari sono 35, nella tenda ci saranno un medico e due infermieri che avranno a farmaci e materiale d'emergenza con brandina da campo e due defibrillatori, uno automatico e l'altro con il monitor elettrocardiografico a disposizione del medico. E poi tutti gli equipaggi hanno il defibrillatore, compresi i volontari in bici, dotati di zaini contenenti materiale di primo soccorso. Faremo assistenza a chi corre, ma anche agli spettatori e ai passanti. In base alla nostra esperienza – osserva Gamberini –, i punti più critici sono alla partenza per l’affollamento delle persone e anche all’arrivo quando dopo il grande sforzo ci si rilassa e c’è un calo delle energie. Durante la settimana sono previsti gli ultimi confronti con gli organizzatori per confermare il piano o per eventuali modifiche dell'ultimo minuto. E due nostri operatori andranno al PalaDozza nei giorni precedenti per assistere alla distribuzione dei pettorali, perché anche lì è prevista un’importante affluenza”.

Marco Migliorini è il presidente della Croce Rossa, comitato di Bologna: “Anche io sarò presente sul posto, ma come spettatore, senza compiti di coordinamento, il nostro apparato organizzativo che gestisce gli eventi di massa è già collaudato e condiviso con il 118 anche nella progettualità”. Non resta che fare il countdown per la partenza.