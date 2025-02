Maratona Bologna 2025, strade chiuse e divieti di sosta: l’elenco

Bologna, 28 febbraio 2025 – Domenica 2 marzo a Bologna si disputerà la Termal Bologna Marathon che prevede quattro percorsi tarati su diverse distanze.

Ci sarà l’attesissima 42 chilometri (con partenza alle 9.20), la 30 chilometri (con partenza alle 9.20), la storica mezza maratona di 21 chilometri (con partenza alle 9) e la corsa non competitiva di cinque chilometri. Tutte le corse partiranno da via Irnerio con il traguardo posto in piazza Maggiore tranne per la cinque chilometri che invece terminerà in via Rizzoli.

A partecipare alle competizioni saranno oltre 10mila atleti e, per consentire il loro passaggio, sono state chiuse alcune strade e delle uscite della Tangenziale, ma sono stati disposti anche dei divieti di sosta con rimozione forzata. Dal divieto sono esclusi i veicoli di pronto intervento, i veicoli ufficiali di servizio al seguito della manifestazione e i veicoli accedenti alle proprietà private.

Inoltre, alle ore 15 allo stadio Dall’Ara si disputerà la partita Bologna-Cagliari. Per questo è richiesto a tutti i tifosi del BFC di raggiungere lo stadio con i mezzi pubblici.

Ecco tutti i dettagli.

Ecco le strade, in cui domenica 2 marzo è in vigore il divieto di transito, e le corrispondenti fasce orarie di chiusura:

dalle 8 alle 11.30 nelle seguenti strade (chilometri 0-4):

via Irnerio, piazza di Porta San Donato, via Zamboni, piazza Verdi, via Petroni, via San Vitale (attraversamento), piazza Aldrovandi, via Guerrazzi, Strada Maggiore, via Fondazza, via Santo Stefano, via Farini, via Castiglione, vicolo Santa Lucia, via San Domenico, via Vascelli, viale XII Giugno, piazza dei Tribunali, via Garibaldi, piazza Cavour, via Farini, via Castiglione (contromano), via Clavature, via Drapperie, via Calzolerie, via Rizzoli.

dalle 8 alle 11 nelle seguenti strade (chilometri 5-8):

via de' Carbonesi, via Barberia, piazza Malpighi (attraversamento), via Sant'Isaia, via Frassinago, piazza di Porta Saragozza, via Saragozza, via Urbana, vai Tagliapietre (attraversamento), via Urbana, via D'Azeglio (attraversamento), via Marsili, via Garibaldi, piazza dei Tribunali, viale XII Giugno, piazza di Porta Castiglione, via Castiglione, via Orfeo, via Borgolocchi, via Santo Stefano (attraversamento), via Dante, viale Carducci (attraversamento), via Dante.

dalle 8.30 alle 11.20 nelle seguenti strade (chilometri 8-12):

piazza Trento e Trieste, via Leandro Alberti, via Savioli (attraversamento), via Leandro Alberti, via Masi (attraversamento), via Leandro Alberti, via Albertazzi (attraversamento), via Leandro Alberti, via Laura Bassi Veratti, via Mezzofanti, via Silvagni, via Ruggi (attraversamento), via Silvagni, via degli Orti (attraversamento), via Silvagni, via Zamenhoff, via Dagnini (attraversamento), via Zamenhoff, via Gigli, via Paganini, via Romagnoli, via Malvolta, via Parisio, via Torino, via Cavazzoni.

dalle 8.30 alle 12.10 nelle seguenti strade (chilometri 12-17):

via della Battaglia, via Pier Luigi da Palestrina, via Longo, via Firenze, rotonda Brigata Paracadutisti Folgore, via Arno, via Emilia Levante (attraversamento), via due Madonne, via Martelli, via Enrico Mattei (attraversamento), via Bassa dei Sassi, via del Fresatore, rotonda Mingazzi.

dalle 9 alle 13 nelle seguenti strade (chilometri 17-25):

via del Fonditore, via dell'Industria, rotonda Modonesi, via Larga, via del Pilastro, via Panzini, via Pirandello, via San Donato, via Cadriano, viale Europa, via della Fiera, rotonda Pancaldi, via Garavaglia, via G. Gioannetti, via Marini, viale della Repubblica, via Gnudi, pista ciclabile Porta Europa, via Dossetti, pista ciclabile giardino Bersani, via Parri, pista ciclabile via Parri, via Ferrarese.

dalle 7.45 alle 13.45 nelle seguenti strade (chilometri 25-31 e chilometri 4-10 della 21 Km):

via Ferrarese, rotonda Monti, via da Formigine, via Guarducci, pista ciclabile giardino Yitzhak Rabin, Le ponte de l'Union, via Rimini, via Corazza, via della Croce Coperta (attraversamento), via del Tuscolano, rotonda del Tuscolano, via del Tuscolano, rotonda Don Giuseppe Nozzi, via Peglion, via Shakespeare, via Lipparini, via di Corticella, parco dei Giardini, via dei Giardini (attraversamento), parco dei Giardini, via dell'Arcoveggio, via dei Lapidari.

dalle 8 alle 14.30 nelle seguenti strade (chilometri 31-38 e chilometri 10-17 della 21 Km):

via Bentini, via di Galliera, via del Trebbo, via C. Colombo, via dei Terraioli, via dei Lapidari, via della Cooperazione, via dell'Arcoveggio, via Fioravanti, via Barbieri, rotonda Gozzadini, via Gobetti, rotonda Aldo Rossi, via Insolera, area pedonale di collegamento tra via Insolera e via de' Carracci, via de' Carracci, via Franceschini, via Creti (attraversamento), via Franceschini, via Algardi, via Raimondi (attraversamento), via Algardi, via Matteotti (attraversamento), via Albani, via Di Vincenzo (attraversamento), via Albani, via Dall'Arca (attraversamento), via Albani, via Dall'Arca (attraversamento), via Albani, via Dall'Arca (attraversamento), via Albani, via Fioravanti, passaggio Melchiorre Bega.

dalle 7.30 alle 15.30 nelle seguenti strade (chilometri 38-40, chilometri 0-4/17-19 della 21 Km e chilometri 26-28 della 30 Km):

piazza di Porta San Donato, piazza Malpighi, via Marconi, piazza dei Martiri 1943-1945, via Amendola, via Boldrini, viale Pietramellara (attraversamento), via Bovi Campeggi, rotonda Ayrton Senna, sottopasso Ernesto Maserati, rotonda Bottoni, sottopasso Ernesto Maserati, via de' Carracci, area pedonale di collegamento tra via de' Carracci e via Insolera, via Insolera, passaggio Melchiorre Bega, via Fioravanti, via Albani, via Dall'Arca (attraversamento), via Albani, via di Vincenzo (attraversamento), via Albani, via Matteotti (attraversamento),via Algardi, via Raimondi (attraversamento), via Algardi, via Franceschini, via Creti (attraversamento), via Franceschini (fino all'intersezione con via Ferrarese).

dalle 8.30 alle 15.30 nelle seguenti strade (chilometri 40-41, Km 28-29 della 30 Km e chilometri 18-20 della 21 Km):

via Marconi, piazza Malpighi, via Barberia, via de' Carbonesi, via D'Azeglio (attraversamento), via Farini, piazza Galvani, via dell'Archiginnasio, piazza Maggiore.

dalle ore 8 alle 15.30 nelle seguenti strade (chilometri 4-5/41-42 – Km 4-5/29-30 della 30 Km – chilometri 20-21 della 21 Km):

via Barberia, via de’ Carbonesi, via D'Azeglio (attraversamento), via Farini, piazza Galvani, via dell’Archiginnasio, piazza Maggiore.

Negli stessi orari saranno inoltre chiuse al transito veicolare tutte le strade che si immettono nelle vie elencate, in corrispondenza degli incroci con le stesse.

In accordo con società Autostrade, per domenica 2 marzo si è stabilità la necessità di chiusura delle uscite della Tangenziale dalle 9 alle 13 e comunque fino al termine della competizione:

sarà chiuso lo svincolo 8 Fiera, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 e San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto;

Fiera, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 e San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto; sarà chiuso lo svincolo 8 bis viale Europa, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 e San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto;

viale Europa, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 e San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto; sarà chiuso lo svincolo 9 San Donato, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 e San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto;

San Donato, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 e San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto; sarà chiuso lo svincolo 11 bis Castenaso, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

I suddetti svincoli non saranno inoltre raggiungibili in entrata, per la presenza, sulla viabilità esterna, di limitazioni previste dalla manifestazione sportiva. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 7 Bologna Centro, 7 bis SS64 per Ferrara, 11 San Vitale o 12 Roveri.

L’ordinanza di mobilità dispone anche alcuni divieti di sosta con rimozione forzata, in particolare:

dalle 17 di sabato 1 marzo alle 13.30 di domenica 2 marzo

via Gioanetti, ambo i lati, divieto di sosta con rimozione forzata

via Ferrarese, lato destro della carreggiata in corrispondenza civico 115, divieto di sosta con rimozione forzata

dalle 17 di sabato 1 marzo alle 14.30 di domenica 2 marzo

via della Cooperazione, lato destro della carreggiata in corrispondenza del civico 2, divieto di sosta con rimozione forzata

dalle 17 di sabato 1 marzo alle 11.30 di domenica 2 marzo

via Malvolta, lato destro della carreggiata dal civico 5 al civico 7, divieto di sosta con rimozione forzata

dalle 00.00 di sabato 1 marzo alle 10 di lunedì 3 marzo

via Irnerio, area di sosta prospiciente il lato sinistro eccetto veicoli a servizio della manifestazione del cancello dell'ingresso ovest al parco (capigruppo, personale di servizio, etc.) pubblico della Montagnola, divieto di sosta con rimozione forzata

via Venezian, lato Palazzo Comunale, divieto di sosta con rimozione forzata

dalle 8 di giovedì 27 febbraio alle 17.30 di domenica 2 marzo

piazza Roosevelt, area di sosta al centro della piazza eccetto veicoli a servizio della manifestazione delimitata dal cordolo spartitraffico (capigruppo, personale di servizio, etc.) n. 5 posti auto, divieto di sosta con rimozione forzata

piazza Otto Agosto, su tutta la piazza, divieto di sosta con rimozione forzata.

In concomitanza con la Bologna Marathon, domenica 2 marzo alle 15 si gioca anche Bologna-Cagliari. Il Comune di Bologna consiglia a tutti i tifosi del BFC di raggiungere lo stadio con i mezzi pubblici e “di programmare in anticipo gli spostamenti tenendo in considerazione le deviazioni previste”: