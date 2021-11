Bologna, 2 novembre 2021 - "Lo sport fa sempre bene, ma le manifestazioni sportive vanno fatte in sicurezza". Paolo Bordon, 58 anni, di corsa se ne intende. Ha partecipato a nove maratone, tra cui due a New York, dal 2005 è il presidente dell’Associazione maratonina udinese e ha un passato da giocatore di basket, e dopo è arrivata la passione per il mondo del running.



Direttore, domenica ha seguito la maratona?

"Non ero a Bologna, ma lunedì ho visto la foto della partenza nella prima pagina del Carlino", risponde il direttore generale dell’Ausl.



Da sportivo e appassionato di corsa, qual è il suo commento ’tecnico’ sulla manifestazione a cui hanno partecipato circa 5mila runner?

"Normalmente in queste gare alla partenza, e anche nei primi 500 metri del percorso, bisogna indossare la mascherina chirurgica, poi la si può mettere via. È quello che prevede la Fidal, la Federazione italiana di atletica leggera. Dalla foto non mi sembra che questo sia accaduto, se non in qualche caso, almeno nelle prime file. Organizzare un evento sportivo di queste dimensioni è molto bello, ma complicato, perché serve la disponibilità di molti volontari per far rispettare lungo il percorso le regole imposte dal Covid. Ben vengano, comunque, le manifestazioni di questo tipo e sono certo che gli organizzatori saranno i primi dispiaciuti per qualche disguido, ma da organizzatore capisco le difficoltà. Da appassionato spero, tendini permettendo, dal momento che sono un po’ acciaccati, di poter partecipare a Bologna a una prossima corsa".



Le è capitato di organizzare una manifestazione sportiva nel periodo Covid?

"Sì. Il 3 ottobre con l’Associazione che presiedo abbiamo organizzato a Udine la Maratonina internazionale, limitando il numero degli iscritti a 800 per rispettare i protocolli di sicurezza Covid, e i partecipanti sono partiti, come da disposizioni Fidal, distanziati e con la mascherina. E come presidente del comitato organizzatore della mezza maratona di Udine sono stati organizzati negli anni due campionati italiani assoluti e un campionato del mondo di mezza maratona nel 2007".



La fase che precede la partenza è quindi cruciale?

"Bisogna evitare l’assembramento. La Fidal chiede anche di fare dei segni sul fondo stradale dove ogni partecipante si posiziona per il distanziamento".



I maratoneti hanno rischiato di contagiarsi?

"Spero di no, perché immagino che siano tutti vaccinati e dotati di Green pass. Nella foto ho riconosciuto una persona che conosco e so per certo che si è immunizzata. Non è il momento di abbassare la guardia se vogliamo evitare che il virus continui a circolare. L’Rt è risalito a 1,12".



È da controllare anche il dopo gara?

"Sì. La Fidal, infatti, raccomanda di evitare i party alla fine delle manifestazioni e dopo la gara, di solito, viene consegnata ai partecipanti un’altra mascherina chirurgica insieme a un sacchetto con i viveri e l’acqua per rifocillarsi. Ma ognuno poi mangia in solitudine".

