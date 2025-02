Maratona, Bologna e pallacanestro. Una domenica a rischio ingorgo

Mancano sei giorni alla partenza della Termal Bologna Marathon, prevista domenica da via Irnerio alle 9.20. Insieme all’adrenalina dei runners cresce però anche la preoccupazione di tanti cittadini. Il motivo è che quel giorno oltre alla corsa olimpica, già prevista in calendario da tempo, si giocheranno tre partite e la città potrebbe rischiare la paralisi.

In particolare, alle ore 15, al Dall’Ara c’è il match del Bologna contro il Cagliari che porebbe causare una congestione soprattutto della zona Saragozza-Stadio, ma non solo. Alle 18 è previsto il big match di basket fra Virtus e Olimpia Milano, mentre alle 18.15 la Fortitudo aspetta al PalaDozza il Real Sebastiani. Sul sito della maratona (https://www.bolognamarathon.run/) sono indicate tutte le strade, gli orari di chiusura e anche i possibili percorsi alternativi a disposizione della gente, oltre ad altre varie informazioni, ma i disagi saranno inevitabili anche se si sta lavorando per conenerli al massimo.

"Il Comune aveva sempre messo avanti le mani avvisando dell’impatto dell’evento – spiega l’assessora allo Sport, Roberta Li Calzi che prenderà il via alla gara sui 21 chilometri –, di fatto avevamo capito che la partita di calcio sarebbe stata posticipata a lunedì, purtroppo abbiamo preso atto invece che si giocherà proprio domenica e per giunta alle 15, nonostante i nostri appelli. Inevitabilmente questo comporterà delle criticità non indifferenti, bisognerà darsi una mano per fare sì che rimanga una bella occasione di festa e anche un’occasione da sfruttare per atleti, commercianti e anche cittadini che avranno tanti eventi e stand a disposizione". Da venerdì a domenica: sulle tre distanze competitive sono previsti 7.000 partecipanti (con il 33 per centro di stranieri, soprattutto da Gran Bretagna, Francia e Germania) e circa 3.000 per le gare ludico motorie. Ma il numero, secondo le stime, oltrepasserà le 40.000 unità nella tre giorni dell’evento, che inizia di fatto venerdì con l’epicentro (e arrivo) in Piazza Maggiore, considerando gli accompagnatori e il pubblico.

"Il sindaco proverà ancora a scrivere alla Lega Calcio – continua Li Calzi –, ma al momento la situazione è questa e molto difficilmente potrà cambiare. Ora l’importante è fare capire che quel giorno ci saranno più problemi del solito per raggiungere il Dall’Ara. Tutti dovranno fare uno sforzo perché continui a restare una bella festa di sport, solidarietà e anche tanta musica".

"Proprio prima della presentazione della corsa – le fa eco Teresa Lopilato, presidente della Termal Bologna Marathon – abbiamo fatto un incontro urgente in Prefettura per cercare delle soluzioni da mettere in campo per alleviare al massimo i problemi e siamo fiduciosi anche se servirà il buon senso da parte di molti. Un’occasione per trasformare le criticità in opportunità".

A differenza delle scorse edizioni, la partenza sarà da via Irnerio a causa dei cantieri presenti in centro. "In realtà – spiegano dall’organizzazione – il percorso della maratona non cambia più di tanto, mentre cambia molto quello della maratonina che avrà ben 10 chilometri in centro al contrario dell’anno scorso che erano solo 4. Abbiamo apportato anche delle migliorie per quanto possibile ascoltando i suggerimenti di tanti ex partecipanti".