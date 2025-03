Maratona di lettura con i fan di Tolkien

Martedì prossimo, il 25 marzo, è il Tolkien Reading Day. Come lo scorso anno, insieme alla fumetteria GECO di Pieve di Cento e con il coordinamento di Sebastiano Rassinari, a partire dalle 18,30 appuntamento nella biblioteca comunale Le Scuole a tutti gli appassionati di Tolkien per un momento di lettura condivisa, a cui tutti sono invitati. Tema di quest’anno: ’Fellowship and Community’. L’iniziativa rientra nel calendario del Patto per la lettura – Pieve di Cento città che legge. Giovedì 27 marzo, invece, alle 15.30 verrà presentato ’Arthur Rimbaud e la sua Africa: metamorfosi di un poeta maladetto’ di Sandro Tirini. Andrea Marcuz dialogherà con l’autore. L’iniziativa è organizzata da Libera Università e rientra nel calendario del Patto per la lettura – Pieve di Cento città che legge.