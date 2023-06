Maratona di musica e solidarietà Concerto gratis per gli alluvionati

Guardare ’Oltre le nuvole’, oltre quello che ha lasciato rovine e devastazione sull’Emilia-Romagna. Lo faranno i venticinque artisti, giovedì, dal palco delle ex Caserme Rosse di via di Corticella, che hanno risposto tempestivamente alla chiamata di solidarietà. Dalle 16,30 a mezzanotte circa: una maratona musicale non-stop, ideata e promossa da Unipol Arena, Qn - il Resto del Carlino e Lavoropiù, per la raccolta fondi a favore delle popolazioni alluvionate.

Un grande show, condotto dai giornalisti Monica Peruzzi e Max Andreetta, con la partecipazione di Martina Colombari, che vedrà alternarsi sul palco grandi nomi della musica italiana: Lo Stato Sociale, Arisa, Leo Gassman, Shade, Federica Carta, Iside, Guera, Merk & Kremont, Rovere, Clavdio, Emanuele Aloia, Willie Peyote, Giusy Ferreri, Ex-Otago, Mirco Mariani e i suoi Extraliscio, Inoki, gIANMARIA, Olly, Murubutu, Paolo Benvegnù, Federico Aicardi, Federico Poggipollini, Disco Club Paradiso, DrefGold e Omar Pedrini . "Tutti nomi in linea con lo stile dei tre festival che, tutte le estati animano il parco", avevano sottolineato gli organozzatori: il Sequoie music park, Oltre festival e il BOnsai garden.

Il costo dei biglietti per la serata è di 25 euro. Sono acquistabili all’indirizzo www.oltrelenuvole.org, tramite le piattaforme TicketOne, Boxer Ticket e TicketSms, che hanno anche rinunciato all’aggio. Il costo dell’evento non è "un mero supporto economico, ma una testimonianza di solidarietà e vicinanza" ed è sostenuto interamente dai soggetti promotori: ogni ricavo sarà devoluto alla raccolta fondi regionale.

"Tutto sarà donato a chi è in difficoltà, le regole del gioco per noi sono che si lavora gratis – aveva puntualizzato Claudio Sabatini, presidente dell’Unipol Arena –. Tutto quello che sarà l’incasso, dai ricavi degli sponsor alla biglietteria, fino alle entrate del bar, andrà in beneficenza. Ringrazio per la fiducia che ci è stata data nel rendere tutto questo possibile".

Un piccolo gesto con cui "tutti possiamo fare la nostra parte e rispondere al richiamo di chi ha bisogno: il ‘Carlino’ lo fa sostenendo questa serata di musica e arte, una piccola parte di tutto quello che possiamo ancora fare – aveva aggiunto Agnese Pini, direttrice di Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno –. Ci sono decine di migliaia di persone che hanno perso tutto e allora anche un gesto come un concerto è importante per ravvivare la partecipazione popolare di

una comunità".

L’emergenza "non è finita – aveva detto Matteo Naldi, direttore marketing di Lavoropiù –: siamo ancora in un momento di grande crisi e dobbiamo dare il nostro contributo per tentare di alleviare il più possibile le difficoltà di chi soffre, per poi ricostruire insieme".

Piave Digital Agency e Rete Doc come partner tecnici, e ancora, hanno contribuito alla realizzazione: Monrif, Lavoropiù, Gruppo Montenegro, Gruppo Unipol Arena, Marposs, Coswell, Comet, Tyche, FAAC, Barilla, San Benedetto, Alcenero e Valsoia. Infine il patrocinio di Regione, Comune e ’Bologna Città Creativa della Musica Unesco’. E non è ancora finita, perché proprio gli organizzatori hanno deciso di invitare tutti i sindaci e di riservare posti gratuiti ai cittadini alluvionati delle zone più colpite. Per tutti loro, dunque, ingresso gratuito fino a esaurimento posti. È necessario presentarsi al parco con un documento di identità.