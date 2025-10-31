Marche, sos liste d'attesa

Marche, sos liste d'attesa
31 ott 2025
ALESSANDRO GALLO
Maratona di New York, da Venturi a Petreni: Bologna va negli Usa

Tanti club al via per una maratona di gloria. Domenica lo start: Giorgia ha trionfato proprio all’ombra delle Due Torri. Enzo, non vedente, è alla sua esperienza numero 22

Un gruppo di partecipanti alla maratona prima della partenza per New York

Un gruppo di partecipanti alla maratona prima della partenza per New York

Bologna, 31 ottobre 2025 – Dici New York e, in questo periodo dell’anno, il pensiero non può che correre alla celebre maratona della Grande Mela. Partenza domenica, come di consueto. E come di consueto non mancherà una folta rappresentanza partita dalle Due Torri per un’esperienza unica al mondo. Non sono più i tempi nei quali, sul Ponte Giovanni da Verrazzano transitavano alcune centinaia di bolognesi, ma la presenza delle Due Torri non mancherà.

Niente Gianni Morandi, che a New York è considerato di casa, e neppure Roberta Li Calzi: l’assessora allo sport aveva portato, qualche anno fa, tanta Bologna sulle strade della Grande Mela.

Occhi puntati in particolare su Giorgia Venturi (Podistica Ozzanese) che nel 2023 è risultata la miglior italiana alla Boston Marathon. La stessa Giorgia, non dimentichiamolo, ha vinto l’ultima maratona di Bologna.

Iscritti, ancorché non tesserati, risultano Barbara Bitelli e Valentina Giuliani. Dall’Acquadela di Giorgio Rizzoli, ecco Alberto Mazzoni (sette volte a New York), Antonella Lucia Lalli e Stefano Musiani.

Il Passo Capponi c’è con un bel gruppo nel quale troviamo Riccardo Turchi, Marco Codri, Andrea Minghetti, Maria Carla Tabanelli, Federica Bitelli, Irene Gotti e Stefania Saporetti. Dalla Polisportiva Monte San Pietro ecco Bruno Trebbi, grande appassionato dei canestri che, da alcune stagioni, ha scoperto una certa predisposizione per la distanza dei 42 chilometri e 195 metri. I TriIron puntano su Chiara Veronesi e David De Paz, mentre un altro tris viene espresso dalla podistica Pontelungo grazie alla presenza di Marina Carlotti, Silvano Librenti e Debora Pederzoli. Sempre Pontelungo è griffato Enzo Petreni, non vedente, alla sua New York numero 22 accompagnato dalla guida Tiziana Tori. Stessa maglia, poi, per Emanuele Frixa.

I Cagnon di Pieve di Cento puntano su Marcella Monari, Luca Stanzani e Andrea Balboni. Dalla Polisportiva Porta Saragozza è atteso Marco Umberto Biondo, mentre tesserati per I Sssian-Amica di Minerbio ecco tre debuttanti a New York, Fabrizio Benfenati (più di quaranta marantone nelle gambe), Alessandro Circelli e e Francesco Minghetti.

Non corre più, ma all’arrivo ci sarà un volontario speciale. Impossibile dimenticare Lorenzo Lo Preiato, 64 anni. Fino a poco tempo fa correva le maratone, nonostante gli avessero impiantato sei by pass. Ma lo stop non è legato a problemi di cuore, quanto, piuttosto, al ginocchio sinistro. Continuando a correre, potrebbe finire sotto i ferri per una protesi. Lorenzo ha corso le sei maratone più famose al mondo, Tokyo, Boston, Londra, Berlino, Chicago e New York. Adesso vuole ripetere la stessa esperienza con la qualifica di volontario. Cioè quelle persone che, al traguardo, offrono assistenza ai partecipanti.

“Quest’anno – se la ride Lorenzo ” mi hanno dato la qualifica di Finish Marathon Ambassador. Un qualcosa che mi rende particolarmente orgoglioso”.

