Maratona di New York, da Venturi a Petreni: Bologna va negli Usa

Bologna, 31 ottobre 2025 – Dici New York e, in questo periodo dell’anno, il pensiero non può che correre alla celebre maratona della Grande Mela. Partenza domenica, come di consueto. E come di consueto non mancherà una folta rappresentanza partita dalle Due Torri per un’esperienza unica al mondo. Non sono più i tempi nei quali, sul Ponte Giovanni da Verrazzano transitavano alcune centinaia di bolognesi, ma la presenza delle Due Torri non mancherà.

Niente Gianni Morandi, che a New York è considerato di casa, e neppure Roberta Li Calzi: l’assessora allo sport aveva portato, qualche anno fa, tanta Bologna sulle strade della Grande Mela.

Occhi puntati in particolare su Giorgia Venturi (Podistica Ozzanese) che nel 2023 è risultata la miglior italiana alla Boston Marathon. La stessa Giorgia, non dimentichiamolo, ha vinto l’ultima maratona di Bologna.

Iscritti, ancorché non tesserati, risultano Barbara Bitelli e Valentina Giuliani. Dall’Acquadela di Giorgio Rizzoli, ecco Alberto Mazzoni (sette volte a New York), Antonella Lucia Lalli e Stefano Musiani.

Il Passo Capponi c’è con un bel gruppo nel quale troviamo Riccardo Turchi, Marco Codri, Andrea Minghetti, Maria Carla Tabanelli, Federica Bitelli, Irene Gotti e Stefania Saporetti. Dalla Polisportiva Monte San Pietro ecco Bruno Trebbi, grande appassionato dei canestri che, da alcune stagioni, ha scoperto una certa predisposizione per la distanza dei 42 chilometri e 195 metri. I TriIron puntano su Chiara Veronesi e David De Paz, mentre un altro tris viene espresso dalla podistica Pontelungo grazie alla presenza di Marina Carlotti, Silvano Librenti e Debora Pederzoli. Sempre Pontelungo è griffato Enzo Petreni, non vedente, alla sua New York numero 22 accompagnato dalla guida Tiziana Tori. Stessa maglia, poi, per Emanuele Frixa.

I Cagnon di Pieve di Cento puntano su Marcella Monari, Luca Stanzani e Andrea Balboni. Dalla Polisportiva Porta Saragozza è atteso Marco Umberto Biondo, mentre tesserati per I Sssian-Amica di Minerbio ecco tre debuttanti a New York, Fabrizio Benfenati (più di quaranta marantone nelle gambe), Alessandro Circelli e e Francesco Minghetti.

Non corre più, ma all’arrivo ci sarà un volontario speciale. Impossibile dimenticare Lorenzo Lo Preiato, 64 anni. Fino a poco tempo fa correva le maratone, nonostante gli avessero impiantato sei by pass. Ma lo stop non è legato a problemi di cuore, quanto, piuttosto, al ginocchio sinistro. Continuando a correre, potrebbe finire sotto i ferri per una protesi. Lorenzo ha corso le sei maratone più famose al mondo, Tokyo, Boston, Londra, Berlino, Chicago e New York. Adesso vuole ripetere la stessa esperienza con la qualifica di volontario. Cioè quelle persone che, al traguardo, offrono assistenza ai partecipanti.

“Quest’anno – se la ride Lorenzo ” mi hanno dato la qualifica di Finish Marathon Ambassador. Un qualcosa che mi rende particolarmente orgoglioso”.