Maratona e partite oggi a Bologna, strade chiuse e bus deviati

Bologna, 2 marzo 2025 – Tutto pronto per l’attesissima maratona di oggi a Bologna. Saranno quindi più di 10mila gli atleti a partecipare alle corse previste che di fatto saranno più di una e si divideranno in base ai chilometri.

La maratona a Bologna: gli orari e le varie distanze

Si disputeranno la classica Termal Bologna Marathon di 42 chilometri e la 30 chilometri dei Portici che partiranno insieme alle 9.20; la storica mezza maratona di 21 chilometri Run Tune Up che avrà inizio alle ore 9 e la corsa non competitiva di cinque chilometri in partenza alle 10.15 per chi vuole godersi una domenica di sport tra le bellezze del centro storico.

Tutte le corse partiranno da via Irnerio con il traguardo posto in piazza Maggiore tranne per la cinque chilometri che invece terminerà in via Rizzoli.

Per consentire il passaggio degli atleti, sono state chiuse diverse strade e di conseguenza anche deviate alcune linee degli autobus.

Domenica 2 marzo a Bologna è in programma l'attesissima maratona (con conseguenti chiusure delle strade), la partita allo stadio Dall'Ara e una partita di basket (foto da Instagram)

Una domenica a tutto sport: le partite a Bologna

Sarà una giornata interamente dedicata allo sport quella di domenica sotto le Due Torri dato che non ci sarà solamente la corsa.

Sono previste infatti per la giornata tre partite che potrebbero compromettere la viabilità cittadina e creare ingorghi nel traffico della città.

Ci sarà infatti la partita in casa del Bologna contro il Cagliari allo stadio Dall’Ara e in più il basket, alle ore 18 la Fortitudo si sfiderà con il Real Sebastiani, mentre alle 18.15 la Virtus giocherà contro l’Olimpia Milano alla Segafredo Arena.