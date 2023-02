Maratona Bologna 2023: strade chiuse, percorso e orari

Il percorso della Bologna Marathon

Bologna, 24 febbraio 2023 – Tutto pronto per la maratona di Bologna.

Domenica 5 marzo la città dei portici ospiterà tre gare: la Bologna Marathon (42,195 km), la 30 Km dei Portici e l'Unipol Move Run Tune Up, la storica mezza maratona di Bologna. Partenza alle 8.30 da via Indipendenza fino ad arrivare in piazza Maggiore.

Ecco tutte le modifiche alla viabilità in vista della corsa, tra divieto di circolazione e di sosta per i mezzi privati e le info sul trasporto pubblico.

Divieto di transito

Durante la fascia oraria 8 – 15.30 di domenica 5 marzo è previsto il divieto di transito veicolare nel centro storico e nella zona est della città. Ecco le strade chiuse e i relativi orari di chiusura:

dalle ore 8.30 alle ore 11.30

(Km 0-4)

via Indipendenza (da via Irnerio a piazza XX Settembre), via Irnerio, piazza di Porta S. Donato, via Zamboni, piazza G. Verdi, via Petroni, via S. Vitale, via Caldarese, strada Maggiore, via Fondazza, via S. Stefano, via Farini, via Castiglione (contromano), via Rizzoli

(Km 4-8)

via de' Carbonesi, via Barberia, piazza Malpighi (attraversamento), via S. Isaia, via Frassinago, piazza di Porta Saragozza, via Saragozza, via Urbana, via D'Azeglio (attraversamento), via Marsili, via Garibaldi, piazza dei Tribunali, viale XII Giugno, via Vascelli, via Arienti, via Castiglione, via Orfeo, via Borgolocchi, via S. Stefano (attraversamento), via Dante

(Km 8-12)

piazza Trento e Trieste, via Leandro Alberti, via Laura Bassi Veratti, via Mezzofanti (attraversamento), via Laura Bassi Veratti, via Monti, via Albini, via Ruggi, via Silvagni, via degli Orti (attraversamento), via Silvagni, via Zamenhoff, via Dagnini (attraversamento), via Zamenhoff, via Gigli, via Paganini, via Romagnoli, via Malvolta, via Parisio, via Torino

(Km 12-17)

via Cavazzoni, via della Battaglia, via Pier Luigi da Palestrina, via Longo, via Firenze, rotonda Brigata Paracadutisti Folgore, via Arno, via Emilia Levante (attraversamento), via due Madonne, via Martelli

(Km 17-24)

via Bassa dei Sassi, via del Fresatore, rotonda Mingazzi, via del Fonditore, via dell'Industria, rotonda Modonesi, via Larga, via del Pilastro, via S. Donato, rotonda Biavati, via dell'Artigiano, , piazza A. Mickienwicz (attraversamento), via Galeotti, via S. Donato (attraversamento), viale della Repubblica, via Dossetti, ciclabile giardino Bersani, via Parri, via della Liberazione

(km 24-32 e km 4-12 della 21 km)

via Ferrarese, rotonda Monti, via da Formigine, via Guarducci, ciclabile giardino Yitzhak Rabin, Le ponte de l'Union, via Rimini, via Corazza (attraversamento), via Lugo, via della Croce Coperta, via del Tuscolano, rotonda del Tuscolano, via Lipparini, rotonda Don Giuseppe Nozzi, via Peglion, via Shakespeare, via Bentini

(Km 32-38 e km 12-18 della 21 km)

via di Galliera, via del Trebbo, via C. Colombo, via dei Terraioli, via dei Lapidari, via della Cooperazione, via dell'Arcoveggio, via Fioravanti, via Barbieri, rotonda Gozzadini, via Gobetti, rotonda Aldo Rossi, via Insolera

(Km 39-40, km 0-4 della 21 km e km 24-28 della 30 km)

via dell'Indipendenza (da via Righi a via dei Mille), via dei Mille, piazza dei Martiri 1943-1945, via Amendola, via Boldrini, viale Pietramellara (attraversamento), via Bovi Campeggi, rotonda Ayrton Senna, sottopasso Ernesto Maserati, rotonda Bottoni, sottopasso Ernesto Maserati, via de' Carracci, area pedonale di collegamento tra via de' Carracci e via Insolera, via Insolera, passaggio Melchiorre Bega, via Fioravanti, via Zampieri, via Dall'arca (attraversamento), via Zampieri, via di Vincenzo, via Albani, via Matteotti (attraversamento), via Algardi, via Ferrarese, piazza dell'Unità (attraversamento), via Ferrarese (fino all'intersezione con via Franceschini)

(Km 40-42, km 28-30 della 30 km e 18-21 della 21 km)

via Marconi, via del Porto, via San Carlo, via Riva di Reno (attraversamento), via Nazario Sauro, via Ugo Bassi (attraversamento), via Battisti, via Barberia, via de' Carbonesi, via D'Azeglio (attraversamento), via Farini, piazza Galvani, via dell'Archiginnasio, piazza Maggiore

Negli stessi orari saranno inoltre chiuse al transito veicolare tutte le strade che si immettono nelle vie elencate, in corrispondenza degli incroci con le stesse.

Domenica 5 marzo, inoltre, dalle ore 8.30 alle ore 9.15, nel tratto compreso tra l’area pedonale di collegamento tra via Insolera e via de’ Carracci e l’incrocio con il sottopasso Maserati, verrà istituito un senso unico alternato.

Divieto di sosta

Non si potrà parcheggiare, pena rimozione forzata, nelle seguenti strade:

dalle 12 del 4 marzo alle 9 del 6 marzo

via Venezian su tutta la sede stradale ambo i lati

via Ruggi, dal civ. 7/c al civ. 7/l lato civici dispari

via della Cooperazione, dal civ. 23 all'incrocio con via dell'Arcoveggio

piazza Otto Agosto, divieto di sosta su tutta la piazza eccetto veicoli a servizio della manifestazione (capigruppo, personale di servizio, etc.)

Le deviazioni delle linee bus

Oltre 40 linee di bus saranno soggette a modifiche di percorso dalle 8 alle 15.30: 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 51, 52, 60, 68, 81, 86, 87, 88, 91, 93, 96, 97, 98, 99, 101, 356, 671, 677, 826, 916, 918 e T1 (consultabili anche sul sito di Tper).

Nella stessa pagina del sito dedicata alle modifiche alle linee Tper, sono riportate anche le mappe delle fermate più a servizio del centro storico che saranno attive in concomitanza con la manifestazione: si tratta di quelle posizionate in zona stazione (piazzale Medaglie d’Oro, viale Pietramellara, piazza XX Settembre) e nel primo tratto delle vie Marconi e Lame.