Maratonina dei Colli 2024 oggi: il percorso e le strade chiuse a Bologna

Bologna, 7 aprile 2024 – Torna uno degli appuntamenti più attesi in città dagli appassionati, la Maratonina dei Colli, giunta alla sua 32esima edizione.

La gara podistica caratterizzerà la domenica di molti sportivi, pronti a prenderne parte approfittando anche del bel sole e caldo che sta facendo capolino a Bologna, in un weekend quasi di inizio estate.

Il percorso

Non resta altro che correre, quindi, immersi in uno scenario suggestivo e affascinante come quello dei colli bolognesi. La gara comincerà questa mattina alle ore 9 con partenza da parco Cavaioni. Il percorso sarà di 21,7 chilometri (la metà dei 42,195 km previsti dalle maratone classiche) e seguirà le principali strade collinari.

Da parco Cavaioni si passerà quindi da via Cavaioni, via di Casaglia, via di Ravone, via del Genio, via Gaibola, via Pozzetti, via dei Colli, via Golfreda, via della Trappola, via Gaibara, via Santa Liberata, via Monte Donato, di nuovo via Gaibara, via delle Lastre, via dei Colli per poi fare ritorno, su via Cavaioni, a parco Cavaioni, dove si concluderà la corsa.

Le strade

Per garantire il normale svolgimento della manifestazione, il settore Mobilità del comune di Bologna ha emanato un’ordinanza che regola la circolazione nella fascia oraria dalle 8.30 alle 12 di domenica 7 aprile.

Nel dettaglio, rimarranno chiuse al traffico le seguenti strade:

-Parco Cavaioni, via Cavaioni, via di Casaglia (fino all’incrocio con via Monte Albano), dalle 9 alle 9,25

-via di Casaglia, via di Ravone, dalle 9.15 alle 09.50

-via di Ravone, via del Genio, dalle 9.20 alle 09.55

-via del Genio, via Gaibola, dalle 9.30 alle 10.20

-via Gaibola, via Pozzetti, dalle 9.35 alle 10,35

-via Pozzetti, via dei Colli, dalle 9.40 alle 10,40, dalle 9.40 alle 10,40

-via dei Colli (fino all’incrocio con via delle Lastre), via Golfreda, dalle 9.45 alle 12

-via Golfreda (fino alle 11), via Trappola, dalle 9.50 alle 11.40

-via Trappola, via Gaibara, dalle 9.55 alle 11.40

-via Gaibara, via Santa Liberata, dalle 10 alle 11.40

-via Santa Liberata, via Monte Donato, dalle 10 alle 11.40

-via Monte Donato, via Gaibara, dalle 10.05 alle 11.40

-via Gaibara, via delle Lastre, dalle 9.55 alle 11.40

-via delle Lastre, via dei Colli, dalle 10.10 alle 11.55

-via dei Colli, via Cavaioni, dalle 10.10 alle 12

-via Cavaioni, arrivo Parco Cavaioni, dalle 10.10 alle 12 Dal divieto sono esclusi i veicoli di pronto intervento, veicoli ufficiali di servizio al seguito della manifestazione, mezzi di soccorso, Forze di Polizia e veicoli che accedono a proprietà private.