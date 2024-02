Maratonina e camminata per una domenica di sport

A cura del gruppo sportivo ’I Cagnon’ domenica 10 marzo, con il patrocinio dell’Unione Reno Galliera e del Comune di Pieve di Cento e in collaborazione con il C.SS.P. - A.p.d., tornano la 39° Maratonina delle 4 Porte Memorial Giuseppe Matteucci, gara competitiva di 21,097 chilometri e la 47° Camminata Intouren a la Piv ed Zent Memorial Emilio Cavicchi, manifestazione ludico-motoria con diverse distanze: dai tre chilometri ai 10,5.

Le iscrizioni alla 47° Camminata Intouren a la Piv ed Zent vanno prenotate telefonicamente ai numeri 051.974254 o 339.7291357, via fax al 051.974254, via e-mail asdgpicagnon@gmail.com entro il giovedì 7 marzo alle 20 mentre per i singoli entro domenica 10 alle ore 8.

Costo iscrizione euro 2,50 con pacco gara consegnato all’arrivo. Ritiro pettorali prenotati e saldo quota iscrizione per gruppi e singoli prenotati nella giornata di sabato 9 dalle ore 16 alle ore 20 presso la segreteria organizzativa oppure entro le ore 8 del giorno domenica 10 presso piazza A. Costa.