Marattin e le nuove tariffe: "Inusuali e ingiustificate"

Luigi Marattin, economista e deputato del gruppo misto, a Bologna i ticket giornalieri dei bus passano da 1,50 a 2,30 euro. Aumentano anche le altre tipologie di biglietti, così come il pagamento della sosta: una manovra che ha fatto molto discutere. Lei che ne pensa?

"Al di là delle motivazioni che possono aver portato a questa scelta, la modalità lascia molto a desiderare: un aumento così forte, tutto in una volta, è molto raro. E può fare molti danni in settori con domanda poco elastica, come quello del trasporto pubblico locale".

Sarebbe stato opportuno un aumento più graduale?

"Quando sono necessari aumenti così elevati – ma io, seppur da esterno, dubito sia questo il caso – normalmente si tende a spalmare l’aumento su più anni. Probabilmente ha inciso il fatto di essere lontani dalle elezioni comunali, e quindi la volontà di ‘giocarsi il jolly intero’ ora. Ma secondo me è un errore".

L’aumento del costo della vita e dell’inflazione giustifica una ‘stangata’ simile?

"Per niente. Basta fare i conti. Il Comune dichiara che le tariffe erano ferme dal 2019. Da allora l’inflazione non è stata affatto del 53%, cioè l’aumento da 1,50 a 2,30 euro, ma meno della metà".

Una parte dei nuovi ricavi sarà utilizzata per coprire i costi del servizio di Tper e un’altra sarà usata per il fondo sull’alluvione. È usuale che si utilizzino queste risorse per interventi come alluvioni ed emergenze simili?

"Sul primo punto, c’è una cosa che nessuno dice: ma perché sul trasporto pubblico locale bisogna sempre rinnovare l’affidamento diretto e mai confrontarsi con le gare?".

Questo in cosa si tradurrebbe?

"Con le gare ci sarebbe la possibilità di scoprire se esiste un operatore in grado di svolgere quel servizio pubblico con costi minori e tariffe minori, ma qualità maggiore. Certo, immagino che se si facesse una gara e vincesse un’azienda privata, poi sarebbe impossibile mettere un ex politico non più rieletto a lavorare lì dentro. Ma mi sfugge perché queste nobili pratiche debbano essere poi fatte pagare alle persone che prendono l’autobus per andare al lavoro ogni mattina".

E sul discorso alluvioni?

"Non mi è chiaro perché a pagare per le alluvioni debbano essere gli utenti del trasporto pubblico locale. Anche perché sul dissesto idrogeologico il problema non è mai stato l’assenza di fondi, ma il fatto di saperli spendere velocemente e con efficacia".

A livello economico, c’era la possibilità di trovare altri fondi per l’alluvione o opere simili piuttosto che attraverso i rincari sui ticket dei bus? Il bilancio del Comune di Bologna è considerato da molti virtuoso (l’avanzo 2023 è stato di 28,9 milioni, ndr).

"Ho fatto l’assessore al Bilancio (a Ferrara, ndr) e so bene che nessuno può permettersi di parlare dei conti di un Comune senza conoscerli a fondo. E io non ho una conoscenza approfondita del Bilancio del Comune di Bologna. So però quello che ho detto prima: i fondi contro il dissesto ci sono sempre stati".

Bologna così diventa una delle città italiane più care a livello di trasporto pubblico, a fronte di un servizio considerato da molti poco efficiente. Sarebbe stato più opportuno investire i nuovi ricavi per migliorare un servizio che parrebbe diventare sempre più elitario?

"Servono le gare, come dicevo. Serve la concorrenza. Ma in questo Paese, sia per la destra che per la sinistra, questa parola, assieme a ‘merito’, è considerata una parolaccia. Ecco perché l’8 marzo faremo nascere un nuovo partito, in grado di dire le cose che destra e sinistra non sanno o non vogliono dire. Ma che servono all’Italia".