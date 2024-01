Marca chiude l’edizione dei record: "Un’opportunità di crescita"

Due giorni immersivi per conoscere e scoprire le tendenze dell’anno appena iniziato, analizzando il mercato della grande distribuzione e le possibilità di sviluppo dei prodotti a marchio del distributore. Si è conclusa ieri pomeriggio la ventesima edizione di Marca by BolognaFiere, che ha accolto 1.100 espositori in sette padiglioni diversi, incassando un aumento del 18% dei visitatori (oltre20mila) a fronte di una crescita del 26% della superficie espositiva. Un susseguirsi di stand, ricchi di offerte, innovazioni e prodotti food e non solo. Oltre a essere una vetrina per il settore agroalimentare, infatti, Marca accoglie le eccellenze del packaging, servizi e logistica e di prodotti legati alla cura della casa e della persona. Numerosi gli appuntamenti organizzati come convegni, conferenze ed eventi che hanno illustrato curiosità del settore e l’andamento dell’intera filiera. Nel reparto food, anche momenti di intrattenimento e leggerezza, con show-cooking e assaggi preparati direttamente da cuochi o chef, come da Francesco Aquila, vincitore della decima edizione di Masterchef.

Tra grandi conferme, come le aziende che partecipano alla manifestazione da anni, anche novità con imprese arrivate da tutta Italia. È il caso di Vog-Home of apples, il consorzio italiano più grande composto da quattromila agricoltori di mele. "Raccogliamo tre miliardi di mele all’anno - spiega il responsabile marketing Hannes Tauber -. Commercializziamo in tutta Italia e nei Paesi europei, spingendoci fino al Medio Oriente. Marca è un momento di dialogo con i nostri partner e clienti, che fanno parte del mercato all’ingrosso e della grande distribuzione. È importante per presentare la nostra gamma varietale, che copre dodici mesi l’anno, essendo un prodotto continuo". Prodotto che, nella regione emiliano-romagnola, gode di ottimi guadagni. "Abbiamo una distribuzione di mele a livello regionale molto completo, lavorando bene sia con il mercato all’ingrosso con clienti selezionati, con i fruttivendoli e i mercati, sia con le grandi distribuzioni e i supermercati", evidenzia il responsabile marketing.

Dopo l’inaugurazione di martedì, a cui hanno partecipato il governatore Stefano Bonaccini, il viceministro Valentino Valentini, e il presidente di Adm Mauro Lusetti, la fiera ha preso ufficialmente vita, accogliendo tantissimi clienti, imprenditori e distributori. Un punto di incontro tra chi produce e chi commercializza, che si è concluso ieri con la visita della premier Giorgia Meloni. Durante il tour, il presidente ha visitato gli stand, tra i tanti, di Coop, Conad, Despar e Crai, senza dimenticare di scattare foto ricordo con i cittadini. Ma non è stata l’unica sorpresa del salone, visto che martedì c’è stato anche il videomessaggio del ministro all’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Mariateresa Mastromarino