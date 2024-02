Marcello Jori e il suo ’pensiero dipinto’

Ci sono i balloon, ma non è un fumetto; c’è una storia, ma non è una graphic novel. Quello che Marcello Jori propone, ripristinando la sua primitiva passione per il disegno illustrato, è un "pensiero dipinto – afferma l’autore –: dipingere il pensiero mentre si fa vita. Pensiero dipinto in movimento scritto".

Detto altrimenti, ’Lo straordinario viaggio del mondo’ (Rizzoli) che sarà presentato oggi alle 18 in Salaborsa con Maura Pozzati e Igor Tuveri, è un viaggio nel mondo; un viaggio nell’universo incerto dell’immaginazione, nel labirinto dove spesso convivono luoghi comuni e precarie certezze, miti e enigmi. L’immagine diventa operazione di riscrittura e rilettura del mondo. La biblioteca cui attinge Jori è figlia di letteratura e di cinematografia, da Hermann Melville a Emilio Salgari, da Hugo Prat a Steven Spielberg: i libri misteriosi, gli eruditi solitari, le mappe e le carte mobili, gli animali fantastici "i volti scolpiti dal tempo – ha scritto Jorge Luis Borges in Altre inquisizioni – certi crepuscoli e certi luoghi, vogliono dirci qualcosa, o qualcosa dissero che non avremmo dovuto perdere, o stanno per dire qualcosa". E Jori ricerca, attraverso il suo viaggio iniziatico, l’imminenza di una rivelazione.

Ma, se per Borges una rivelazione che non si produce è la poesia, grazie alla quale scopriamo un universo ordinato da leggi impenetrabili, per Jori occorre sfatare l’architettura labirintica che ci protegge e, allo stesso tempo, ci incarcera. Occorre svegliarsi da un sogno che rischia di approdare all’incubo, all’allucinazione… allo smarrimento e alla morte. ’Lo straordinario viaggio’ è forse l’ideale prosecuzione di quella ’Storia dipinta dell’arte’ del 2015. Un progetto ambizioso, vòlto, come lo stesso autore ha dichiarato in un’intervista alla rivista Flash Art, a "dimenticare per incontrare finalmente quello che non sapevi di sapere". E quello che non si sa di sapere è che la durata, la sconfitta dell’oblio o della morte, può essere fornita proprio dall’agire, dal gesto dell’artista. La morte è uccisa dall’arte, così chiude il ’pensiero dipinto’ di Jori. Ma non si tratta di una vittoria facile. Le traversie sono molte, le seduzioni sono dietro l’angolo, gli inganni si moltiplicano. E allora poco importa il medium, la ’matrice generativa’ che fa da supporto a quel pensiero dipinto.

Si tratta pure sempre di una lotta tra il Tempo e la Memoria. Tra il Tempo che scorre ininterrottamente tra infiniti episodi di cui pochi sono significativi e molti sono, invece, scorie, ridondanze che ripercorrono sentieri già percorsi, e la Memoria che è costretta a scegliere se vuole veramente conservare.

È l’opera, letteraria o visiva che sia, che, con la sua ’originalità’, la sua capacità di aprirci gli occhi su mondi sconosciuti, la sua esuberanza espressiva che investe il ’politico’ e lo fa diventare poesia, appunto. E l’isola letteraria non è del tutto un’isola! L’opera non ha limiti che la frenino: né in alto né in basso. Niente è estraneo ad essa e niente ad essa è precluso. L’arte insomma non è né utile né sociale ma esperienza di tutti i nostri ’io’ che, osservandosi, creano una relazione assoluta con le cose e col mondo.