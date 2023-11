Marche, il derby del Montepulciano: "Non rinunciamo alla denominazione"

La notizia che il ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare ha reintrodotto nel Registro nazionale della vite, accanto al termine Montepulciano, il sinonimo Cordisco ha scatenato un mare di proteste e polemiche. Questo termine, scomparso nella trascrizione dal registro cartaceo a quello informatizzato alla fine degli anni Ottanta, torna infatti a poter essere utilizzato nella designazione di vini a base Montepulciano, come già accade per il Calabrese e il suo sinonimo Nero d’Avola. Una reintroduzione che sembra supportare la rivendicazione del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, affinché si usi il termine ‘Montepulciano’ solo per i vini prodotti all’interno della regione. L’utilizzo del sinonimo Cordisco, infatti, consentirà alle altre regioni italiane di indicare correttamente i vini ottenuti da quest’uva secondo quella che è la normativa in fase di adozione. "Finalmente è stata fatta chiarezza – dice Alessandro Nicodemi, presidente del Consorzio Tutela Vini Abruzzo –. Applicando il sinonimo, altri territori potranno ottemperare al nuovo Dm Etichettatura e al principio della corretta informazione, evitando illeciti utilizzi e usurpazione delle Dop in etichetta o nella pubblicità, che hanno il solo risultato di confondere consumatori". Ma le proteste arrivano da tutte le altre regioni italiane, soprattutto da Toscana, Umbria, Molise e in particolare dalle Marche e dal territorio Piceno, che da anni ha inserito il vino Montepulciano nella propria Doc e Docg. Arrabbiatissima l’imprenditrice Angiolina Piotti Velenosi. "È vergognoso mettere in discussione una storicità – ha detto –. La dicitura Montepulciano è prevista fin dal 1966 dal disciplinare del Rosso Piceno Doc e non vedo perché dovrei rinunciare all’utilizzo di questo termine. Sono convinta che tutti i produttori piceni, e siamo una cinquantina, si presenteranno al ministero dell’agricoltura, per chiedere chiarimenti e soprattutto tutela. Peraltro, Montepulciano d’Abruzzo è la più grande denominazione d’Italia per produzione, ma da circa tre anni hanno le cantine piene di ettolitri da vendere. Penso che il Consorzio

di tutela debba avere questo tema come priorità, piuttosto che

una crociata inopportuna che si scontrerà presto con la legislazione europea che fa prevalere l’importanza del luogo di origine sul vitigno". "La notizia secondo cui il ministro Lollobrigida ha deciso di vietare in maniera definitiva la possibilità per i viticoltori marchigiani di utilizzare la denominazione Montepulciano mi preoccupa fortemente – dice l’ex deputato Luciano Agostini –, specie perché contravviene ad una norma già approvata nel Testo Unico della vite e del vino con cui credevamo di avere chiuso una questione".