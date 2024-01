Marche protagoniste a Riva Schuh: "Ora un tavolo con Pitti e Micam"

Il sipario è calato sulla centesima edizione di Expo Riva Schuh & Gardabags. I dati della rassegna evidenziano circa 1300 espositori, ditte rappresentate e brand provenienti da 39 nazioni (+15% rispetto all’edizione di gennaio 2023) e le 9000 presenze dei compratori (80% Europa e 20% extra Europa), al di sopra delle aspettative di un mercato in difficoltà come quello attuale, che si mantengono in linea con le due edizioni del 2023. Da evidenziare l’aumento delle partecipazioni dall’Italia, dal Regno Unito e dalla Polonia. Permangono in leggera sofferenza le visite da Germania e Francia, a rispecchiare l’andamento in calo delle rispettive economie.

Interessante valutare la composizione dei visitatori che per il 30,4% registra la presenza di esponenti del retail, per il 19,3% di distributori e per il 5,2% di rappresentanti dell’e-commerce, a cui segue un 15,5% di produttori. Fra i compratori il 58,9% ricopre un ruolo di decisore in qualità di titolare d’azienda o head buyer.

Lorenzo Renzi della Renzi Group di Fermo ha definito quella del centenario "un’edizione positiva perché c’è gran voglia di ripartire". I calzaturieri marchigiani stanno dimostrando di saper affrontare anche le insidie di quella che viene definita la permacrisi? "Certamente, dobbiamo affrontare le diverse crisi compresa l’ultima che è quella del conflitto in Mar Rosso. Ormai siamo abituati a contrastare le varie negative situazioni congiunturali anche se siamo consapevoli che fare business in queste condizioni è sempre più difficile". Visitando gli stand della fiera di Riva del Garda il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini ci ha detto: "In fiera ho avuto modo di visitare gli stand dei tanti calzaturifici marchigiani presenti che producono scarpe di volume che danno lavoro a tante realtà aziendali della nostra regione. Intendo organizzare durante il Micam un incontro con gli organizzatori del Micam stesso, il Pitti di Firenze e quelli di Expo Riva Schuh per avviare un confronto al fine di ottimizzare la presenza delle aziende nelle tre rassegne più importanti del sistema modo e del calzaturiero in particolare sempre nel rispetto delle diverse specificità che caratterizzano le manifestazioni".

Vittorio Bellagamba