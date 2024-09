Marchesini festeggia mezzo secolo. Le macchine in piazza Maggiore

Una grande, magica, ‘Future Box’ in piazza Maggiore tutta da visitare, per vivere un’esperienza multimediale di realtà aumentata e scoprire la propria città ideale. Accanto, una serie di iniziative e party per festeggiare i 50 anni di vita, una lunga cavalcata partita da un garage nel 1974 e oggi aperta alla conquista di trend, opportunità e mercati. "Con grande fiducia nelle nuove tecnologie".

Tutto questo sarà la settimana del compleanno di Marchesini group, l’eccellenza del packaging bolognese e internazionale che compie appunto mezzo secolo e che da martedì 17 settembre fino al 22 ("Volevamo partire il 18, ma gioca il Bologna in Champions e io sono allo stadio", ha detto sorridendo il patròn Maurizio) sarà nel cuore delle Due Torri per festeggiare passato, presente e futuro. La kermesse è stata presentata alla stampa in via Nazionale 100 a Pianoro, proprio a poche decine di metri dove tutto cominciò. La ‘Future Box’ – che richiama la scatola di un farmaco e che ha già più di 1.200 iscritti (per prenotare il proprio posto si va al link https://futurebox.donkidigital.com/e/S4o5FPmo) –, dopo l’inaugurazione di martedì 17 alle 18 – a tagliare il nastro anche il cardinale Matteo Zuppi, il presidente del Bologna Joey Saputo, il sindaco Matteo Lepore, la presidente della Regione facente funzione Irene Priolo e il viceministro Galeazzo Bignami – si potrà entrare per un’esperienza introspettiva e ludica, "Nella prima stanza dichiareremo la nostra idea di futuro, esponendo la prima astucciatrice, che realizzava 50 astucci al minuto, e la nuova, che ne produce 500 nello stesso tempo", ha spiegato Valentina Marchesini, direttrice marketing e comunicazione. "Nella terza stanza ci sarà un piccolo gioco grazie al quale le persone impareranno che il futuro si costruisce insieme. Nell’ultima stanza, con l’intelligenza artificiale, prenderanno forma i possibili scenari della città del futuro in base a quello che le persone hanno risposto nelle stanze precedenti – ha continuato –. L’obiettivo è raccogliere tutte queste idee e trasformarle in un manifesto da consegnare alla città". Insomma, per la prima volta verranno esposte sul Crescentone macchine automatiche per il confezionamento.

L’installazione in piazza Maggiore, però, è solo un pezzo delle celebrazioni, che sono già in corso con speciali corsi di formazione in azienda e un premio una tantum in busta paga che aumenta in base all’anzianità di servizio. Ad accompagnare le diverse iniziative celebrative c’è ‘Futura’, un personaggio creato ad hoc, simbolo della coscienza collettiva. "Mio padre iniziò con la volontà di fare macchine speciali, senza timore di realizzare cose particolari – ha raccontato il Ceo Maurizio Marchesini –. Quello spirito in questi 50 anni è rimasto: siamo identificati nel nostro mercato di riferimento, farmaceutico e cosmetico, come coloro che producono cose particolari, un po’ speciali, e non abbiamo paura di misurarci con il nuovo ogni giorno. La sfida in futuro è continuare a crescere". Nell’ottica della valorizzazione "della cura", cara a Valentina Marchesini, si svolgeranno inoltre varie iniziative legate al cinquantennale, come ‘Act for future’, grazie al quale la Fondazione Marchesini supporterà l’attività di Weworld, Save the children e Phoresta.

Paolo Rosato