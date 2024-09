Marchesini Group Bologna compie 50 anni, il programma degli eventi e la festa in piazza Maggiore con Saputo e Zuppi

Bologna, 12 settembre 2024 – Una grande, magica, Future Box in piazza Maggiore tutta da visitare (ma c’è da iscriversi sul sito di donkidigital), per vivere un’esperienza multimediale di realtà aumentata e scoprire la città a misura di sè stessi. Accanto, una serie di iniziative e party per festeggiare i 50 anni di vita, una lunga cavalcata partita da un garage nel 1974 e oggi aperta alla conquista di trend, opportunità e mercati.

Tutto questo è la settimana del compleanno di Marchesini group, l’eccellenza del packaging bolognese che compie appunto mezzo secolo e che da martedì 17 settembre («Volevamo partire il 18, ma gioca il Bologna in Champions e io sono allo stadio», ha detto sorridendo il patròn Maurizio) sarà nel cuore di Bologna per festeggiare passato, presente e futuro.

La kermesse è stata presentata alla stampa in via Nazionale 100 a Pianoro, proprio a poche decine di metri dove tutto cominciò. La Future Box ha già più di 1.200 iscritti, dopo l’inaugurazione di martedì 17 alle 18 – a tagliare il nastro anche il cardinale Matteo Zuppi, il presidente del Bologna Joey Saputo, il sindaco Matteo Lepore e il viceministro Galeazzo Bignami – si potrà entrare e passare quattro stanze: tra le esperienze ci saranno domande a ogni ospite sulla propria idea di futuro, tutto orchestrato dall’intelligenza artificiale, e poi un gioco e infine un gioco di squadra che rifletterà le risposte date dagli ospiti della Future Box, le immagini plasmeranno la città del futuro per ognuno di noi.

Un’idea innovativa, lanciata da Valentina Marchesini. “In questi anni siamo riusciti a crescere mantenendo intatti i valori iniziali, l’attenzione centrata sulle persone, sul territorio e sui nostri clienti – ha detto la direttrice Marketing, Comunicazione e Risorse Umane -. La parola che li racchiude tutti per me è ‘cura’: cura degli altri, dei collaboratori, dei dettagli delle macchine che funzionino e che siano anche belle, cura dell'officina, di tutti gli spazi perché siano accoglienti, cura dell’ambiente. Da piccoli, il nonno ci faceva mettere in ordine e dividere le viti, era un modo per tenerci occupati, ma anche per insegnarci l'attenzione a ogni singolo particolare, la cura per ogni oggetto, dalla macchina alla più piccola rondella”.

Poi la Festa. “All'interno della Box ci saranno due astucciatrici: una della prima generazione, capace di produrre 50 astucci al minuto, e una delle più recenti, che ne produce 500 – ha aggiunto Valentina -. È la prima volta che ci sono due macchine automatiche in piazza Maggiore. Siamo la Packaging Valley e nessuno ne aveva mai portata una. Dichiareremo anche tecnologicamente cosa ci aspettiamo che diventi il nostro mondo nei prossimi anni». Dalla figlia di Maurizio anche una valutazione sull’imminente sfida politica regionale. “Finalmente una campagna elettorale che sta davvero sui contenuti. Entrambi i contendenti forse devono abituarsi un po’ al tipo di sfida, ma le premesse sono buone. Sarebbe bello vederli presto in un confronto. Se ci vuole continuità con Bonaccini – ha chiuso Valentina -? L’Emilia-Romagna è stata sempre un laboratorio per le sperimentazioni, chiunque vincerà credo che possa tenere fede a questa tradizione”.

Maurizio Marchesini invece si è soffermato sugli aspetti più gestionali. “Stiamo scegliendo il nuovo amministratore delegato, che arriverà dall’esterno – ha detto il presidente e Ceo del gruppo -. Ma la persona dovrà rispecchiare i valori del gruppo, perché ovviamente il controllo della famiglia rimarrà saldo. Se ci quoteremo in Borsa per crescere? No. Abbiamo valutato, abbiamo fatto delle operazioni che potrebbero essere preliminari all'ingresso in Borsa, ma in questo momento non siamo interessati. Nella vita di un imprenditore non si può mai escludere nulla, ma in questo momento non serve l'ingresso in Borsa. In futuro vedremo». L’appunto sull’aeroporto. “E’ troppo piccolo. Ci aspettiamo degli investimenti, come abbiamo sempre detto”.