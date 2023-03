Marchesini Group acquisisce la Mar Spa

Si rafforzano le sinergie produttive tra la Lombardia e l’Emilia-Romagna grazie alla nuova acquisizione di Marchesini Group. L’azienda che entra a fare parte del gruppo è la M.a.r. SpA, società di Lainate - in provincia di Milano - specializzata nella realizzazione di macchine per il riempimento di liquidi e polveri in flaconi di vetro e plastica, in siringhe, carpule (le siringhe specifiche per anestesia) e altri contenitori per il settore farmaceutico.

L’operazione allarga ulteriormente il ventaglio di tecnologie a disposizione di Marchesini Group per il confezionamento di prodotti del mondo Pharma. M.a.r è stata fondata nel 1967 da Silvio Pravettoni e viene ricordata per aver realizzato una delle prime linee al mondo per il confezionamento di prodotti farmaceutici dotata di sistema di pesatura in condizioni sterili, alla fine degli anni ‘70. Con questa ultima acquisizione salgono a quota otto le aziende del milanese che compongono la compagine societaria di Marchesini Group in Lombardia, regione seconda solo all’Emilia-Romagna in quanto a presenze produttive sul territorio.

"M.a.r. SpA manterrà la sede di Lainate, la sua struttura organizzativa e il personale dedicato, con volontà però di crescere assumendo tecnici e progettisti" ha specificato Pietro Cassani, amministratore delegato di Marchesini Group che, a seguito dell’operazione, diventa amministratore unico di M.a.r. "La sua gamma di prodotti dedicata al riempimento di polveri e riempimento liquidi, anche in ambiente asettico, rappresenta un’opportunità di arricchimento della proposta di linee complete offerta da Marchesini Group". "M.a.r. SpA possiede un portafoglio clienti di grande valore" ha aggiunto Nicola Di Biase, già storico direttore generale dell’azienda, oggi nominato procuratore. "In questa unione, mi piace definirla così, con un partner importante come Marchesini Group, portiamo in dote sia le nostre referenze che il nostro saper fare lombardo, particolarmente apprezzato durante gli anni della pandemia, quando abbiamo risposto a tante richieste di tecnologie per il confezionamento di vaccini anti-Covid e altri prodotti biologici".

Matilde Gravili