Marchesini inaugura a Barberino: "Lo stabilimento Neri nodo vitale"

Marchesini Group consolida la sua presenza in Toscana, con l’inaugurazione del nuovo stabilimento ‘Neri’ a Barberino di Mugello. Il Gruppo Marchesini di Pianoro, che da oltre 50 anni progetta e costruisce macchine e linee personalizzate per il confezionamento di prodotti farmaceutici e cosmetici, ha deciso di sviluppare ulteriormente la struttura produttiva nella provincia fiorentina, con un nuovo capannone, in via Pian della Fonda, di 4300 metri quadri: 2500 di officina e 1800 destinati agli uffici e alla nuova area ristorante. L’edificio, alimentato interamente da impianto elettrico e fotovoltaico, è stato realizzato grazie a un investimento di circa 12 milioni.

Prima del taglio, dopo l’intervento di Maurizio Marchesini, presidente di Marchesini Group e vice presidente di Confindustria, è stato letto il messaggio di saluto inviato dal ministro del Lavoro Marina Calderone. A seguire una tavola rotonda con Sara Di Maio, sindaco di Barberino; Emiliano Fossi, deputato del Pd; Silvano Simone Bettini, presidente di Federmeccanica e Valerio Soli, ad di Marchesini Group.

"Siamo un gruppo internazionale, ma la nostra forza continua a risiedere nei territori dove nascono le idee, le macchine, le competenze – ha detto Marchesini –. Questo stabilimento di Barberino non è un’isola, ma un nodo vitale di un sistema industriale e sociale che cresce grazie alle istituzioni locali, alle università, ai centri di ricerca e ai nostri collaboratori: insieme costruiscono la vera infrastruttura del futuro".

"Con questo nuovo capannone vogliamo rafforzare ulteriormente la nostra capacità produttiva – spiega Soli –. Questo investimento è un impegno per il futuro anche nell’ottica di accogliere nuovi talenti e nuove figure professionali: al momento la sede Neri conta 200 collaboratori, ma prevediamo un incremento del 20% nei prossimi anni".