Marchesini lancia il doposcuola negli oratori

Come convogliare gli studenti bisognosi di supporto nei doposcuola e, al contempo, far riscoprire loro le parrocchie del territorio. Fondazione Marchesini Act insieme all’associazione Amici di Tamara e Davide provano a dare risposta grazie a un progetto di formazione e integrazione post-scolastica che coinvolgerà settanta studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Pianoro e Rastignano e tredici studenti universitari in veste di docenti. Il progetto di Fondazione Marchesini Act coinvolge numerosi soggetti. Innanzitutto, gli oratori delle chiese parrocchiali di santa Maria Assunta di Pianoro e dei Santi Pietro e Girolamo di Rastignano che già accolgono i ragazzi offrendo loro appoggio e aiuto per indirizzare meglio il tempo libero fuori dagli orari scolastici. Ai docenti volontari già operativi si affiancheranno studenti universitari regolarmente retribuiti - dieci per il doposcuola "Compitiamo" di Pianoro, tre per il doposcuola "Studioratorio" di Rastignano - che avranno come obiettivo principe quello di favorire una corretta metodologia dell’apprendimento e lo sviluppo di capacità logico-analitiche dei ragazzi. L’operatività del progetto sarà affidata all’Associazione Amici di Tamara e Davide, che si occuperà di collaborare con il sistema dei servizi educativi gestiti dall’istituzione scolastica e con le famiglie, nonché della parte amministrativa e burocratica. L’iniziativa voluta da Fondazione Marchesini Act vuole innanzitutto fornire un supporto allo studio e uno spazio di condivisione in grado di accogliere i ragazzi, in particolare nei pomeriggi in cui sono senza i genitori. L’obiettivo è anche quello di fungere da stimolo per l’io e per la coscienza in formazione dei giovani studenti, oltreché orientare correttamente le loro scelte scolastiche, formative e professionali, in modo che siano adeguate alla loro persona.

"Noto un vuoto enorme nella nostra società, con i nostri giovani che vivono un’accoppiata paradossale: quella di essere in continuo contatto virtuale con i coetanei tramite i social ma di soffrire di solitudini concrete" commenta Valentina Marchesini, presidente di Fondazione Marchesini Act e direttore hr di Marchesini Group. "Il progetto parte dall’idea di venire incontro sia a loro, permettendogli di riscoprire il prezioso ruolo pedagogico delle parrocchie di paese, che agli studenti universitari, regolarmente retribuiti con prestazioni occasionali: questo permetterà ai ragazzi più grandi di rendersi utili per una buona causa e sostenere al contempo il percorso di studio accademico".