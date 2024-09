Marchesini, mezzo secolo. La festa è un viaggio nel futuro

"Cosa c’è nella scatola? Il futuro". In piazza Maggiore, a Bologna, è comparsa una ‘box’ di oltre 30 metri che ricorda una tipica confezione di prodotti farmaceutici. All’ingresso della scatola, ad accoglierti, c’è ‘Futura’, una sorta di coscienza di tutti noi che si adatta a ogni cambiamento, senza alcun limite. Mentre, andando avanti, si incontrano due macchine automatiche: una rispecchia il passato, l’altra il presente. Tutto questo all’interno della ‘Future Box’ realizzata da Marchesini Group per il 50° anniversario dell’azienda, dove si respira aria di futuro.

La scatola "rispecchia il nostro legame con il territorio, con lo sguardo rivolto alle sfide del futuro", afferma Maurizio Marchesini, presidente e ceo di Marchesini Group. Sono quattro le stanze interattive della ‘box’ che per i prossimi cinque giorni offriranno in città un’esperienza che coinvolgerà tutti coloro che passeranno dalla piazza. Dall’apertura di oggi alle 12 fino alla chiusura prevista per domenica 22 settembre (dalle 9 alle 18), insieme alla guida ‘Futura’ saranno numerosi i partecipanti a questo tour nell’astronave del tempo e nello spazio del domani. "Un ‘regalo’ alla città – commenta Valentina Marchesini, direttrice marketing, comunicazione e risorse umane di Marchesini Group – e un invito a riflettere sul futuro da costruire insieme". L’ingresso è gratuito e si potrà accedere in gruppi da massimo 10 persone. Una gita nel futuro grazie alla propria immaginazione e che consentirà di raccogliere le idee e le visioni di persone di età e culture diverse. Dopo una piccola introduzione nella prima sala, si avanza verso la seconda sala, ovvero l’area ‘Come immagini il futuro?’ e una terza zona chiamata ‘Il tavolo del domani’ dove insieme si progetta quello che sarà. L’ultima sala è chiamata ‘La città del futuro’ ed è il risultato di quanto fatto nelle precedenti aree. "Ora siamo in 3mila e siamo riusciti a crescere tanto – continua Maurizio Marchesini - mantenendo intatti i valori iniziali".

L’obiettivo dell’installazione è quello di restituire come sarà Bologna tra 50 anni. "Il lavoro come luogo in cui ritrovarsi come comunità - dice il sindaco Matteo Lepore. Questa è un’azienda distintiva di come si fa impresa". Presente davanti Palazzo d’Accursio anche la presidente facente funzione della Regione Irene Priolo. "Marchesini rientra tra i gruppi che attraverso l’innovazione hanno fatto grande la Regione e che del futuro hanno fatto la propria bandiera".

Infine, le tre ‘C’ del cardinale Matteo Maria Zuppi: "Marchesini sa fare comunità, crescita e cura. Da Pianoro al mondo". Presente in piazza Maggiore anche Galeazzo Bignami, viceministro dei Trasporti. "Bella l’idea di immaginare come potrà essere la città tra 50 anni, in un territorio che ha la capacità di sognare".

Giovanni Di Caprio