Marchioni e il valore del perdono: "È una scelta, ma non significa rinunciare alla giustizia"

MARZABOTTO (Bologna)

C’è un tema, qui a Monte Sole, che da decenni è dibattuto. Ed è quello del perdono. Si possono perdonare persone che hanno ucciso brutalmente altre persone? Esiste un perdono per i boia? E’ possibile a fronte di 770 vite spezzate? Per due volte, con un referendum, la comunità disse no. Ma qualcuno non la pensava in questo modo. "Da mio nonno, Augusto Marchioni, che qui a Monte Sole ha perso due figli e la moglie, ho imparato il valore del perdono". A dirlo è Pietro Marchioni, nipote di don Ubaldo Marchioni, uno dei sacerdoti morti nella strage di Monte Sole a 26 anni, per il quale in Vaticano è in corso il processo di canonizzazione.

"Mio nonno Augusto, invece, si è salvato perché un militare tedesco gli chiese di uscire e prendersi cura di alcuni animali che erano liberi qui vicino", continua Pietro Marchioni. Molto peggio andò al giovane sacerdote che "il 29 settembre di 80 anni fa raggiunse la chiesa a Monte Sole per dare la comunione ai bambini. La chiesa era piena e mai avrebbero pensato che i tedeschi potessero venire a prenderli proprio in quel logo sacro, invece li hanno uccisi tutti". "Mio zio è stato sepolto con i suoi parrocchiani al cimitero di Casaglia", racconta Pietro Marchioni e "quando il Maggiore Reder, responsabile dell’eccidio, chiese la grazia, mio nonno votò per il perdono". In casa Marchioni si parlò moltissimo. Ma Augusto disse così: "I miei tanto non me li ridarà nessuno, a lui penserà il padreterno". Il riferimento era a Walter Reder, il boia monco delle SS. Il perdono "è una scelta personale. Ma questo non significa non chiedere giustizia – conclude –. I tedeschi si accanirono perché ci odiavano, ma se noi iniziamo a odiare diventiamo come loro".

va. ba.