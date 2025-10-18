Marcia della pace con 1.500 bambini

Mille e cinquecento tra bambini e ragazzi in marcia per la pace. È successo ieri mattina a Zola Predosa. Una pacifica invasione di colori, cartelli e di serpentoni di bambini partiti dalle scuole di tutte le frazioni che a mezzogiorno si sono radunati in piazza della Repubblica, sotto il municipio. Un’iniziativa che ha suscitato qualche polemica, già dai giorni scorsi. "È discutibile – ha scritto in un comunicato Marta Evangelisti, capogruppo in Regione di Fratelli d’Italia – organizzare una ’marcia della pace’ durante l’orario delle lezioni, distogliendo tempo prezioso all’apprendimento degli studenti, considerando l’evolversi positivo della situazione in Palestina. La scuola dovrebbe essere prima di tutto un luogo di crescita, di pluralismo e di autonomia del pensiero, invece ci troviamo di fronte a tentativi di coinvolgere gli studenti in iniziative dal carattere propagandistico, estranee alla funzione educativa. La scuola appartiene agli studenti, non alla politica".

Immediata la risposta di Davide Dall’Omo, sindaco di Zola Predosa, a margine dell’inaugurazione ieri mattina del Giardino della Pace, nel cuore della frazione di Ponte Ronca. "In questa Marcia della Pace di Zola – ha sottolineato il sindaco – non ci sono bandiere né della Palestina, né di Israele e nemmeno dell’Ucraina. Organizzata da tempo con il Consiglio comunale dei Ragazzi e con tutte le scuole elementari e medie di Zola, vuole essere un momento di educazione dei giovani alla pace". Nel Giardino della Pace di Ponte Ronca sono state installate tre panchine con i colori dell’arcobaleno. Ognuna porta i versi di tre diverse poesie di Gianni Rodari. Il pacifista Fabio Prati di Maresco (Pistoia) ha portato gli origami di Sadako Sasaki, sopravvissuta alle bombe di Hiroshima, simbolo di speranza e di pace.

Nicodemo Mele