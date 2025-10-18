Sos case popolari
Alessandro Caporaletti
Sos case popolari
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gli 007 della storiaCaso VildozaRaccolta differenziataRagazzino mortoFunerali carabinieriSagre in Emilia Romagna
Acquista il giornale
CronacaMarcia della pace con 1.500 bambini
18 ott 2025
NICODEMO MELE
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Marcia della pace con 1.500 bambini

Marcia della pace con 1.500 bambini

FdI: "Discutibile il corteo durante l’orario delle lezioni". Il sindaco Dall’Omo:. "Nessuna bandiera".

L’inaugurazione del Giardino della Pace a Ponte Ronca, dove sono state installate tre panchine con i colori dell’arcobaleno

L’inaugurazione del Giardino della Pace a Ponte Ronca, dove sono state installate tre panchine con i colori dell’arcobaleno

Per approfondire:

Mille e cinquecento tra bambini e ragazzi in marcia per la pace. È successo ieri mattina a Zola Predosa. Una pacifica invasione di colori, cartelli e di serpentoni di bambini partiti dalle scuole di tutte le frazioni che a mezzogiorno si sono radunati in piazza della Repubblica, sotto il municipio. Un’iniziativa che ha suscitato qualche polemica, già dai giorni scorsi. "È discutibile – ha scritto in un comunicato Marta Evangelisti, capogruppo in Regione di Fratelli d’Italia – organizzare una ’marcia della pace’ durante l’orario delle lezioni, distogliendo tempo prezioso all’apprendimento degli studenti, considerando l’evolversi positivo della situazione in Palestina. La scuola dovrebbe essere prima di tutto un luogo di crescita, di pluralismo e di autonomia del pensiero, invece ci troviamo di fronte a tentativi di coinvolgere gli studenti in iniziative dal carattere propagandistico, estranee alla funzione educativa. La scuola appartiene agli studenti, non alla politica".

Immediata la risposta di Davide Dall’Omo, sindaco di Zola Predosa, a margine dell’inaugurazione ieri mattina del Giardino della Pace, nel cuore della frazione di Ponte Ronca. "In questa Marcia della Pace di Zola – ha sottolineato il sindaco – non ci sono bandiere né della Palestina, né di Israele e nemmeno dell’Ucraina. Organizzata da tempo con il Consiglio comunale dei Ragazzi e con tutte le scuole elementari e medie di Zola, vuole essere un momento di educazione dei giovani alla pace". Nel Giardino della Pace di Ponte Ronca sono state installate tre panchine con i colori dell’arcobaleno. Ognuna porta i versi di tre diverse poesie di Gianni Rodari. Il pacifista Fabio Prati di Maresco (Pistoia) ha portato gli origami di Sadako Sasaki, sopravvissuta alle bombe di Hiroshima, simbolo di speranza e di pace.

Nicodemo Mele

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Bambini