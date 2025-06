Marcia della pace da Marzabotto a Monte Sole: attesi in 10mila. Percorsi e come arrivare

Bologna, 14 giugno 2025 – Si svolgerà domani, domenica 15 giugno, la marcia nazionale, alla quale sono attese 10mila persone, per dire basta alla terribile guerra nella Striscia di Gaza.

I manifestanti partiranno alle 11 da Marzabotto e arriveranno a Monte Sole dove, alle 14 avrà inizio la manifestazione.

L’iniziativa è promossa dal Comitato regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto, dal Comune, dall'Anpi (l’Associazione nazionale partigiani italiani), dall'Associazione familiari vittime eccidi di Marzabotto, dalla Scuola di Pace di Monte Sole, dall'Ucoii (l’Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia) e da tutte le reti pacifiste nazionali alle quali aderisce anche la Cgil.

Dopo l’appello del 7 maggio, oltre 200 tra cittadini associazioni e istituzioni si sono riunite nella Sala consiliare di Marzabotto e hanno deciso di dare vita ad una marcia nazionale per dare voce al grido del Paese con l’obiettivo di chiedere al Governo italiano e alla comunità internazionale di agire con tutti gli strumenti politici, diplomatici ed economici per porre fine alla violenza, far tacere le armi e fermare il massacro di civili sta assumendo la portata di un genocidio, liberare gli ostaggi e i prigionieri, garantire assistenza alla popolazione civile e riconoscere lo Stato di Palestina accanto allo Stato di Israele, nel rispetto dei diritti di entrambi.

L’iniziativa si svolge a Marzabotto, teatro degli eccidi nazi-fascisti di Monte Sole che videro in pochi giorni morire trucidati quasi 800 tra donne bambini e anziani. È da luoghi come questo che fu lanciato a tutto il mondo il grido “mai più”: Monte Sole è un simbolo di integrità morale e autorevolezza, per il lavoro quasi quarantennale sulla pace e la nonviolenza che ha coinvolto milioni di cittadini e giovani italiani e di tutto il mondo.

Come arrivare a Marzabotto

In auto o pullman: autostrada A1, da Nord: uscita Sasso Marconi Nord (solo Telepass) o Sasso Marconi; da Sud: uscita Sasso Marconi

In treno: linea ferroviaria Bologna Centrale - Porretta Terme - Pistoia - fermata: Marzabotto oppure fermata: Pian di Venola (fermata successiva a Marzabotto)..

Fino a Monte Sole

A piedi da Marzabotto (durata 2h 30min - 3h - distanza 7,5 km, dislivello 450 mt). Luogo partenza: Marzabotto, dal parco Peppino Impastato (*). Orario partenza: alle 11:00 (*) è necessario arrivare al luogo di partenza della marcia entro alle 10.30.

A piedi da Pian di Venola (durata 1h 30min - distanza 5 km - dislivello 400 mt). Luogo partenza: stazione ferroviaria (via Togliatti / via Dalla Chiesa) (*). Orario partenza: scaglionato, a partire dal passaggio della testa della marcia (alle 12).

Trasporto disabili

In navetta solo su prenotazione per persone a ridotta mobilità. Luogo partenza: La Quercia. Per la richiesta contattare il Comitato regionale Onoranze Caduti di Marzabotto: comitato.montesole@gmail.com

Evento a Monte Sole

Al Poggiolo di San Martino di Caprara (Monte Sole), alle 14 c’è l’accoglienza dei partecipanti al corteo con musica. Alle 15 Inizio degli interventi dal palco, la chiusura è prevista per le 17. Tempi per il rientro: 1 ora a Pian di Venola per interscambio con pullman o treno (con partenze per Marzabotto/Bologna alle 18:05, 19:05, 20:05); 2 ore a Marzabotto.

Gli ospiti

Annunciata la presenze della sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi, del sindaco di Bologna Matteo Lepore, del rettore dell'Università per stranieri di Siena Tomaso Montanari, del presidente dell'Anpi Gianfranco Pagliarulo, del segretario della Cgil Maurizio Landini, dell'attore Alessandro Bergonzoni, del gruppo musicale Stato Sociale.

Suggerimenti per la giornata

Gli organizzatori invitano a raggiungere Marzabotto il più possibile mediante treni e pullman e raggiungere i luoghi di partenza con largo anticipo nel corso della mattina. I tempi di affluenza ai luoghi di svolgimento della manifestazione potranno subire ritardi.

C’è anche il suggerimento a contattare le associazioni e i sindacati di appartenenza o le sedi territoriali delle Organizzazioni aderenti per avere informazioni sui pullman dai luoghi di provenienza o da Bologna. Le indicazioni alle ditte di trasporto saranno fornite dalla Polizia Locale di Marzabotto.

Viene raccomandato un abbigliamento idoneo al cammino e alla protezione dal sole. Sono previsti punti di ristoro (panini bibite acqua) e servizi igienici alla partenza e all’arrivo. Durante il percorso sono previsti due punti di presidio di assistenza e servizi igienici. I partecipanti sono invitati a portare striscioni e bandiere della pace.

Contatti e informazioni

Comune di Marzabotto: 051/6780511; Polizia Locale di Marzabotto: 051/6780549. Web: https://www.comune.marzabotto.bo.it/ - https://retepacedisarmo.org/; social: FB @porticodellapace/ - IG @porticodellapace/; mail: porticodellapace@gmail.com.