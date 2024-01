La marcia per la pace a Bologna, ebrei e musulmani uniti. Zuppi: "Così battiamo le guerre"

Bologna, 1 gennaio 2024 – Il cardinale Matteo Zuppi chiede un minuto di silenzio ai circa mille manifestanti che stanno marciando per la pace e piazza Nettuno si ammutolisce. È un gesto di fratellanza nei confronti del dolore che le donne ucraine e russe stanno vivendo mentre i loro figli e i loro mariti stanno combattendo. Ancora una volta si è dimostrata una città unica, dove cristiani, ebrei e musulmani camminano insieme per chiedere lo stop di tutte le guerre.

Il sindaco Matteo Lepore alla manifestazione del Portico della pace

“Penso che questa sia la vera logica del Portico della pace – ha spiegato l’arcivescovo –. Le differenze ci sono, ma c’è una conseguenza che è più forte delle differenze: soltanto insieme si riesce a sconfiggere la logica terribile della violenza e della guerra. Noi facciamo esattamente il discorso contrario sapendo che senza pace non c’è futuro perché la guerra ci coinvolge tutti e in questo non siamo neutrali. Lo ha detto 60 anni fa il cardinale Lercaro e ce lo ha detto saggiamente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricordando i valori della Costituzione". Per Zuppi, quindi, "c’è sempre un terzo attore e oggi non può non essere la comunità internazionale che deve ritrovare con forza le vie diplomatiche per risolvere il conflitto". Anche il sindaco Matteo Lepore parte dalle parole del capo dello Stato per ricordare come per la pace è veramente tale solo se vengono azzerate le disuguaglianze sociali. "Ringrazio il presidente – sono le parole del primo cittadino – perché ha ribadito al mondo della politica che la pace è bella e va perseguita. Il fuoco deve cessare, ma la pace ci interpella anche come comunità locale. Senza la giustizia sociale, senza l’accoglienza e senza la solidarietà non si può parlare di pace". Da qui, "siamo impegnati per affrontare la sfida della casa e di chi non arriva alla fine del mese. Da tempo – continua Lepore – ho chiesto ai nostri imprenditori di poterci confrontare su questi temi e agli inizi di febbraio avremo finalmente un incontro con chi vuole collaborare con noi. Sulla casa ci stiamo preoccupando anche per gli studenti universitari e investiremo al Lazzaretto circa 40 milioni di euro. Ci indebitiamo per loro sperando di non essere i soli e che altri ci seguano".

La comunità islamica è rappresentata dal suo presidente e presidente nazionale dell’Ucoii, L’Unione delle Comunità Islamiche in Italia, Yassine Lafram. "Ogni volta che manifestiamo contro una ingiustizia, dobbiamo chiederci da che parte noi stiamo veramente e soprattutto cosa vogliamo fare perché non accada più. Nonostante la sofferenza dobbiamo lavorare insieme per un modo migliore".

Per quella ebraica, invece, c’è Ines Miriam Marach, presidente delle donne ebraiche bolognesi. "Dobbiamo lavorare perché in tutte le parti del mondo si possa vivere senza dover fare i conti con la paura generata dalla violenza". Per raggiungere questo obiettivo da oggi Bologna ha anche un suo portavoce. La realtà "Portico della Pace" che ha organizzato la marcia ha affidato ad Alessandro Bergonzoni ha carica di ambasciatore per la pace. "Lo farò – ha dichiarato l’attore – solo se tutti quelli che sono qui in piazza lo faranno con me. La pace la si ottiene solo se la si vuole insieme".