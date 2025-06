Marciapiede e pensilina nuovi. Investimento da 45mila euro

Inaugurati a Monghidoro il marciapiede pedonale e la pensilina realizzati alla fermata della corriera nel centro di Piamaggio, grazie alla bella collaborazione tra molte realtà di Monghidoro. Erano presenti: Franco Caramalli, che ha ceduto gratuitamente una parte del terreno di sua proprietà, la ditta O.S. Costruzioni, esecutrice delle opere di sbancamento e realizzazione del muro e del marciapiede, commissionate dal Comune per 40mila euro, il Comitato di Piamaggio che ha donato la pensilina da 5mila euro, l’associazione Oltr’Alpe – con i suoi volontari – che hanno realizzato le opere di finitura in sasso e il parroco don Fabrizio Peli. Le opere, oltre a contribuire a garantire riparo e una maggiore sicurezza di studenti e lavoratori che accedono al trasporto pubblico, trovandosi la fermata lungo la Sp 60, sono state realizzate col rispetto per la tradizione della lavorazione del sasso tipica del territorio di Monghidoro. Così la sindaca Barbara Panzacchi: "Ringrazio tutti per il bel risultato, che coniuga la sicurezza e il decoro urbano. Mi fa particolarmente piacere che anche molti dei partecipanti al corso di scalpellini abbiano contribuito alla realizzazione del muretto a secco posto dietro alla pensilina, magistralmente coordinati dal maestro Carlo Mezzini. Una importante collaborazione tra Comune, privati e associazioni coinvolte: questa è una grande soddisfazione".

z. p.