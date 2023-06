"Marciapiede impraticabile e pericoloso per disabili e anziani"

Più Croce che delizie nel quartiere di Casalecchio che si estende fino al confine con Bologna. Un mese fa una giornata di pulizia straordinaria ha visto un centinaio di cittadini impegnati nella pulizia degli spazi pubblici nel nome della bellezza. L’altra mattina la capogruppo del Centro destra Erika Seta (nella foto) ha documentato una serie di situazioni di abbandono e di barriere alla mobilità nella ben nota piazza Zampieri, ma anche nel tratto di via Calari che dalla Porrettana arriva all’ufficio postale di quartiere.

"Il marciapiede di questa zona versa in uno stato inqualificabile. Le persone in carrozzina sono costrette a passare sulla strada perché quel passaggio non è transitabile e lo scivolo, figliastro dell’abbattimento delle barriere architettoniche, non è a norma. Quel tratto è proprietà privata del condominio ad uso pubblico e una parte di competenza comunale. Data la totale indecenza della situazione, che è accesso anche ad un pubblico esercizio, credo richieda, senza possibilità di procrastinare per ulteriori anni, un intervento urgente – denuncia la consigliera d’opposizione –. Sono anni che cittadini e attività commerciali segnalano questa situazione relativa all’accesso a un servizio molto frequentato dagli anziani. L’asfalto deformato e impraticabile non consente, a chi posteggia su spazi regolarmente tracciati dal Comune, di aprire lo sportello senza rischiare danni, a chi gira a piedi di poter transitare senza rischi", aggiunge la Seta, che sollecita l’amministrazione comunale ad un’attenzione estesa a tutto il quartiere.

"Siamo stanchi di aspettare promesse di maxi riqualificazioni senza vedere alzare un dito per anni davanti a manutenzioni sostenibili. Ed è anche inutile fare crociate politiche per far pulire ai cittadini il quartiere, considerando che già paghiamo Hera per fare quel lavoro".

g. m.