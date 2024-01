"Marciapiedi a ostacoli"

Marciapiedi dissestati, rampe troppo ripide o totalmente mancanti, gradini. Sulle barriere architettoniche esistenti in città il Comitato "La voce di chi non ha voce" presenta il conto, e lo fa a margine dell’intervista sugli ultimi sei mesi di mandato rilasciata dal sindaco Fausto Tinti al Carlino a inizio anno. "Il tema dell’eccesso di burocrazia che ha frenato diversi interventi ci trova d’accordo, ma non lo siamo su quei lavori che vedono il Comune unico soggetto in causa. Lavori che il Comune aveva promesso di eseguire in autonomia e che necessitano non di incartamenti, ma di squadre di operai che si adoperino dietro precisa indicazione e direzione di chi quegli interventi li ha promessi da tempo", esordisce Giovanni Bellosi (nella foto), fondatore del comitato, che poi punta il dito. "Gli assessori Andrea Bondi e Giuliano Giordani si erano esposti in prima persona promettendo che si sarebbero fatti gli interventi necessari per eliminare le barriere architettoniche in città, ma il lavoro che è stato fatto anche in questo penultimo mandato, almeno fino ad ora, è assolutamente insufficiente".