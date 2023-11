Marciapiedi, cantiere in via Marzabotto

A San Giovanni iniziano i lavori di manutenzione dei marciapiedi in via Marzabotto. Il cantiere rimarrà aperto circa un mese e mezzo. Durante i lavori sono in vigore alcune modifiche alla viabilità. In particolare, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Carbonara e quella con via Bellini, verrà istituita la circolazione a senso unico per i veicoli provenienti da via Modena con direzione via Carbonara; e ancora è stato istituito il divieto di accesso, all’intersezione tra le vie Marzabotto e Carbonara, per chi proviene da via Savonarola e via Carbonara con direzione via Modena. C’è poi l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza su via Marzabotto all’intersezione con via Carbonara. Ed è stato istituito il limite di velocità dei 30 chilometri orari sull’intera l’area interessata dai lavori. Al termine della riqualificazione dei marciapiedi l’amministrazione comunale procederà con l’asfaltatura di via Marzabotto. Sono inoltre previsti altri interventi per rallentare la velocità di veicoli e garantire maggiore sicurezza a ciclisti e pedoni. Verranno realizzati nuovi attraversamenti rialzati nelle vie Cappuccini, 25 Aprile all’intersezione con via Caduti di Benedello e Montirone all’incrocio con via Savonarola.