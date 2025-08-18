Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaMarco Belinelli torna nella sua San Giovanni, non svela il futuro ma intanto posta tante pagine del Carlino
18 ago 2025
ALESSANDRO GALLO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Marco Belinelli torna nella sua San Giovanni, non svela il futuro ma intanto posta tante pagine del Carlino

Marco Belinelli torna nella sua San Giovanni, non svela il futuro ma intanto posta tante pagine del Carlino

Sui social il campione ha pubblicato delle immagini che raccontano la sua storia: dal canestro dove si allenava alle maglie che lo hanno visto protagonista nella storia del basket

Marco Belinelli è tornato nella sua San Giovanni in Persiceto e ha pubblicato un post con i trionfi e le pagine del Carlino

Marco Belinelli è tornato nella sua San Giovanni in Persiceto e ha pubblicato un post con i trionfi e le pagine del Carlino

Per approfondire:

Bologna, 18 agosto 2025 - Le vacanze e il ritorno nella sua San Giovanni in Persiceto. Anzi, Sangio come dice lui. Dove lui è un ragazzo di 39 anni, innamorato della pallacanestro, che il 17 giugno scorso ha vinto lo scudetto da capitano della Virtus. Lui è Marco Belinelli, non solo gli scudetti (due con la Virtus, una con la Fortitudo), ma anche l’unico italiano capace di vincere un titolo Nba (2014, con la maglia dei San Antonio Spurs) e anche la gara del tiro da tre punti, nella stessa stagione.

Marco è il grande tormentone dell’estate: il presidente della Virtus, Massimo Zanetti, ne aveva annunciato il ritiro in tempo reale. Marco ha sempre preso tempo e, per ora, giustamente, non ha proferito parola. Anche se la Virtus ha in programma, per lui, il ruolo di ambasciatore. Intanto è tornato nella sua Sangio, postando alcune immagini. Un canestro, le maglie, i trionfi. E le tante pagine di giornale a lui dedicate. Guardando quelle pagine, la grafica è chiarissima: sono le pagine che, nel corso della sua lunghissima carriera, gli ha dedicato in particolare il Resto del Carlino, il giornale della sua città.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Instagram