Marco Belinelli torna nella sua San Giovanni, non svela il futuro ma intanto posta tante pagine del Carlino

Bologna, 18 agosto 2025 - Le vacanze e il ritorno nella sua San Giovanni in Persiceto. Anzi, Sangio come dice lui. Dove lui è un ragazzo di 39 anni, innamorato della pallacanestro, che il 17 giugno scorso ha vinto lo scudetto da capitano della Virtus. Lui è Marco Belinelli, non solo gli scudetti (due con la Virtus, una con la Fortitudo), ma anche l’unico italiano capace di vincere un titolo Nba (2014, con la maglia dei San Antonio Spurs) e anche la gara del tiro da tre punti, nella stessa stagione.

Marco è il grande tormentone dell’estate: il presidente della Virtus, Massimo Zanetti, ne aveva annunciato il ritiro in tempo reale. Marco ha sempre preso tempo e, per ora, giustamente, non ha proferito parola. Anche se la Virtus ha in programma, per lui, il ruolo di ambasciatore. Intanto è tornato nella sua Sangio, postando alcune immagini. Un canestro, le maglie, i trionfi. E le tante pagine di giornale a lui dedicate. Guardando quelle pagine, la grafica è chiarissima: sono le pagine che, nel corso della sua lunghissima carriera, gli ha dedicato in particolare il Resto del Carlino, il giornale della sua città.